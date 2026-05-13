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Bomba en bazar de Pakistán mata a 9 personas

Por AP

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Bomba en bazar de Pakistán mata a 9 personas

PESHAWAR, Pakistán.- Al menos nueve personas murieron y más de dos docenas resultaron heridas en la explosión de una bomba colocada en un rickshaw en un bazar del noroeste de Pakistán el martes, informó la policía, en un nuevo ejemplo del aumento de la violencia en la región fronteriza con Afganistán.

El ataque ocurrió en Lakki Marwat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, indicó el jefe de la policía local, Azmat Ullah. Dijo que entre los fallecidos había dos agentes de la policía de tránsito y una mujer.

Ullah no proporcionó más detalles, pero dijo que los agentes de tráfico parecían ser el objetivo del ataque. La explosión también dañó tiendas cercanas. La mayoría de los muertos y heridos eran transeúntes, dijo.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del siniestro.

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Las sospechas en esa clase de ataques suelen recaer sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, que en los últimos años ha intensificado su campaña contra las fuerzas de seguridad paquistaníes. El grupo es distinto, aunque aliado, del gobierno talibán de Afganistán.

Sin embargo, los talibanes paquistaníes negaron su participación en el ataque del martes, diciendo en un comunicado que habían sabido del atentado pero que no estaba detrás de él.

El nuevo ataque se produjo días después de que 15 agentes de policía murieran en un atentado suicida y un asalto con armas de fuego el sábado contra un puesto de seguridad en el cercano distrito de Bannu, lo que llevó a Islamabad a convocar a un alto diplomático afgano para presentar una queja formal.

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