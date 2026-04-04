Bombardean fuerzas de Israel a Beirut y Teherán

Jerusalén.- El Ejército de Israel anunció este viernes bombardeos simultáneos tanto contra Beirut como contra la capital iraní, Teherán, en el que es ya el 35 día consecutivo de una guerra iniciada junto a Estados Unidos.

Además de los ataques en Beirut, la Fuerza Aérea ha iniciado una "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura del régimen iraní en Teherán, detalló un comunicado, sin mencionar qué tipo de infraestructura estaba siendo bombardeada.

En otro comunicado, el Ejército israelí dijo haber completado "más de 70 ataques" contra el oeste y centro de Irán en las últimas 24 horas, enumerando como objetivos de esos ataques plataformas de lanzamiento de misiles balísticos y drones.

En Irán, las autoridades de la república islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, cuando situó la cifra en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., ha reportado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.

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En las últimas 24 horas, los ataques israelíes en el Líbano han causado 23 muertos y al menos 98 heridos, informó el viernes el Ministerio de Salud libanés, que aumentó a más de 1.360 el total de fallecidos desde el 2 de marzo (incluidos 125 niños), y en más de 4.100 el número de heridos.