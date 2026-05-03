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Bombazos matan a 7 en sur libanés

El ejército israelí demolió partes de un convento católico

Por AP

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Bombazos matan a 7 en sur libanés

Beirut, Líbano.- Ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano cobraron la vida de al menos siete personas y causaron varios heridos el sábado, y el ejército israelí demolió partes de un convento católico en una aldea fronteriza, informaron autoridades.

El ejército de Israel emitió el sábado un nuevo aviso de evacuación a los residentes de nueve aldeas del sur de Líbano. Tanto el ejército de Israel como el grupo político-paramilitar Hezbollah han mantenido sus ataques pese a la tregua temporal que entró en vigor el 17 de abril.

En la aldea de Yaroun, el ejército de Israel utilizó excavadoras para destruir partes de un convento católico que había estado vacío como resultado de los combates más recientes.

"Lo que escuchamos es que fue destruido con excavadoras", dijo Gladys Sabbagh, superiora general de las Hermanas Basilianas Salvatorianas. Sabbagh dijo a The Associated Press que el convento incluía una escuela que había estado cerrada desde la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006, así como una clínica que recientemente fue trasladada a la aldea cercana de Rmeich.

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En otras partes del sur del Líbano, continuaron los bombardeos israelíes y los ataques de Hezbollah.

Según la Agencia Nacional de Noticias, que pertenece al Estado libanés, un ataque aéreo impactó un automóvil en la aldea de Kfar Dajal y mató a 2 personas y otro dio contra una vivienda en la aldea de Lwaizeh y dejó tres muertos. Además, reportó un ataque contra la aldea de Shoukin en que se registraron dos muertes.

La portavoz en árabe del ejército de Israel, Ella Waweya, publicó en X que su Fuerza Aérea llevó a cabo unos 50 ataques aéreos en las últimas 24 horas cuyo objetivo era la infraestructura de Hezbollah.

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