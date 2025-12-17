logo pulso
Mundo

Borrador de paz será enviado a Rusia: Zelenski

Aunque aún hay temas clave sin resolverse, dice el líder ucraniano

Por AP

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, afirmó que las propuestas negociadas con funcionarios de Estados Unidos sobre un acuerdo para poner fin a los casi cuatro años de invasión rusa a su país podrían finalizarse en cuestión de días, tras lo cual los enviados estadounidenses las presentarán al Kremlin antes de posibles reuniones adicionales en EU el próximo fin de semana.

Un borrador del plan de paz tratado con Estados Unidos durante las conversaciones en Berlín el lunes es "muy viable", dijo Zelenski a los periodistas horas después de las discusiones. Sin embargo, advirtió que algunos temas clave, especialmente lo que sucede con el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas invasoras rusas, siguen sin resolverse.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que Rusia quiere un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal.

Si Ucrania busca "soluciones momentáneas e insostenibles, es poco probable que estemos dispuestos a participar", dijo.

Por otra parte, más de una treintena de países tienen previsto firmar este martes una convención para la creación de una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, un órgano que decidirá sobre las indemnizaciones por los daños causados por la agresión por parte de Rusia y garantizar así la reparación por la guerra.

La iniciativa ha sido impulsada por el Consejo de Europa y Países Bajos y cuenta también con la participación de la UE y de estados no europeos como Australia, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Guatemala, México y Japón.

