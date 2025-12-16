logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

un entusiasta grupo de amigas se reunieron en una celebración especial, a fin de compartir la alegría que les embarga por esta temporada que tanto les atrae.

Radiantes, llegaron al encuentro que resultó pleno de alegría y de agradables sorpresas.

Compartieron interesantes anécdotas y experiencias de la temporada.

En una agradable atmósfera, muy acorde a la temporada, charlaron sobre sus logros obtenidos este año que finaliza, como de sus proyectos y anhelos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al final, entre abrazos y muestras de afecto, se desearon una Navidad plena de paz, amor y felicidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!
MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!

MARIJÓ ¡DERROCHA ENERGÍA!

SLP

Maru Bustos

¡DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

LUCILA ¡MÁS GRANDE!
LUCILA ¡MÁS GRANDE!

LUCILA ¡MÁS GRANDE!

SLP

PULSO

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

THE PARK
THE PARK

THE PARK

SLP

Redacción

AVANZA FUERTE Y CONSTRUYE EL FUTURO DE LOS USOS MIXTOS EN SAN LUIS POTOSÍ

NAVIDAD DE ALEGRÍA
NAVIDAD DE ALEGRÍA

NAVIDAD DE ALEGRÍA

SLP

Maru Bustos

DESEOS DE BIENESTAR