ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

un entusiasta grupo de amigas se reunieron en una celebración especial, a fin de compartir la alegría que les embarga por esta temporada que tanto les atrae.

Radiantes, llegaron al encuentro que resultó pleno de alegría y de agradables sorpresas.

Compartieron interesantes anécdotas y experiencias de la temporada.

En una agradable atmósfera, muy acorde a la temporada, charlaron sobre sus logros obtenidos este año que finaliza, como de sus proyectos y anhelos.

Al final, entre abrazos y muestras de afecto, se desearon una Navidad plena de paz, amor y felicidad.