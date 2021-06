Brasil roza los 18 millones de casos por covid-19

Brasil, el segundo país del mundo en superar el fatídico listón del medio millón de muertos por covid-19, roza ya los 18 millones de casos de la enfermedad, tras sumar 39.903 contagios en las últimas 24 horas, informaron este lunes fuentes oficiales.

Según el más reciente boletín del Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass), que reúne las secretarías regionales de los 27 estados del país, Brasil acumula 17.966.831 infecciones y 502.586 muertes por coronavirus, de las cuales 761 fueron contabilizadas en el último día.

Los números son inferiores a los del promedio diario registrado de la última semana (73.460 casos y 2.051 muertos), pero las autoridades han reiterado que las cifras suelen ser más bajas los fines de semana y los lunes debido a la falta de personal para procesar los datos.

La curva epidemiológica ha acelerado en las últimas semanas y los especialistas advierten que el país podría estar a las puertas de una tercera ola de la enfermedad, agravada por la llegada del invierno austral.

En medio de la aún crítica situación del país, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió hoy a atacar a la prensa tras ser cuestionado por los 500.000 fallecidos por coronavirus en el país, una marca tan solo alcanzada hasta el momento por Estados Unidos.

Sobre el uso de la mascarilla, el líder ultraderechista, uno de los más negacionistas sobre la gravedad del virus, insistió: "Llego como yo quiera, donde yo quiera y cuido de mi vida. Quien no quiera usar la mascarilla, que no la use". EFE

