Brote de botulismo infantil obliga a ByHeart a retirar sus productos en EEUU

ByHeart, que fabrica fórmula infantil orgánica, ordenó el martes el retiro de todos sus productos vendidos en Estados Unidos en medio de un creciente brote de botulismo infantil.

Al menos 15 bebés en 12 estados se han enfermado en el brote vinculado a la fórmula de ByHeart, informaron funcionarios de salud estatales y federales. Esto representa un aumento respecto de los 13 casos en 10 estados reportados el sábado.

No se han reportado muertes debido al brote, que comenzó a mediados de agosto.

Representantes de ByHeart dijeron que los padres y cuidadores que tienen la fórmula en sus hogares "deben dejar de usarla inmediatamente y desechar el producto".

Esto es lo que se debe saber sobre el brote en Estados Unidos y el botulismo infantil.

El inicio del brote

El brote ha enfermado a bebés de entre dos semanas y cinco meses desde que comenzó. Los infantes fueron hospitalizados después de consumir la fórmula en polvo de ByHeart, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Anteriormente, funcionarios de salud de California confirmaron que una muestra de una lata de la fórmula para bebés ByHeart suministrada a un bebé que se enfermó contenía el tipo de bacteria que causa la toxina vinculada al brote.

Las pruebas para confirmar la contaminación implican inyectar ratones con la bacteria cultivada y luego esperar hasta cuatro días para ver si se enferman.

"Estos ratones se enfermaron muy rápidamente", dijo Pan en una entrevista.

Los funcionarios de ByHeart dijeron que retiraron sus productos "en estrecha colaboración" con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), "a pesar de que ningún producto de ByHeart sin abrir" dio positivo para la bacteria causante de la enfermedad.

La FDA está investigando 84 casos de botulismo infantil detectados desde agosto. De esos, 36 consumieron fórmula infantil, más de un tercio de ellos la fórmula de ByHeart, dijo la agencia en un comunicado.

"Esta información muestra que la fórmula de la marca ByHeart está desproporcionadamente representada entre los infantes enfermos en este brote, especialmente dado que ByHeart representa aproximadamente el 1% de todas las ventas de fórmula infantil en Estados Unidos", dijo la FDA.

Causas del botulismo infantil

El botulismo infantil típicamente afecta a menos de 200 bebés en Estados Unidos cada año. Es causado por un tipo de bacteria que produce una toxina en el intestino grueso. La bacteria se propaga a través de esporas resistentes presentes en el ambiente que pueden causar enfermedades graves, incluida la parálisis.

Los infantes son particularmente vulnerables a la infección porque sus microbiomas intestinales no están lo suficientemente desarrolladas para evitar que las esporas germinen y produzcan la toxina. Pueden enfermarse después de exponerse a las esporas en el polvo, la tierra o el agua, o al consumir miel contaminada.

Los síntomas pueden tardar semanas en manifestarse e incluyen inapetencia, pérdida de control de la cabeza y párpados caídos. Los bebés pueden sentirse "flácidos" y tener problemas para tragar o respirar.

No se han confirmado previamente brotes conocidos de botulismo infantil vinculados a fórmula en polvo, dijo el doctor Steven Abrams, experto en nutrición de la Universidad de Texas.

Tratamiento del botulismo infantil

El único tratamiento conocido es BabyBIG, un medicamento intravenoso hecho a partir del plasma sanguíneo combinado de adultos inmunizados contra el botulismo. El Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California desarrolló el producto y es la única fuente a nivel mundial.

BabyBIG ayuda a acortar las estancias hospitalarias y disminuir la gravedad de la enfermedad en bebés con botulismo. Debido a que la infección puede afectar la capacidad de respirar, a menudo es necesario colocar respiradores a los infantes.

Todos los niños en el brote de ByHeart han recibido el medicamento, dijeron los CDC. El tratamiento se entrega en viales que cuestan 69.300 dólares cada uno, dijo Pan.

Impacto potencial en el suministro de fórmula en EEUU

Hay poco peligro de escasez de fórmula infantil porque ByHeart representa una pequeña parte del mercado.

Eso es muy diferente de las crisis a finales de 2021 y 2022, cuando cuatro infantes se enfermaron por un germen diferente después de consumir fórmula fabricada por Abbott Nutrition. Dos de los bebés murieron. No se encontró un vínculo directo entre los productos de Abbott y las infecciones causadas por un germen diferente, cronobacter sakazakii, pero los funcionarios de la FDA cerraron la planta de la compañía en Michigan después de detectar contaminación y otros problemas.

Abbott retiró las principales marcas de fórmula infantil, desencadenando una escasez nacional que duró meses.

En 2022, ByHeart retiró cinco lotes de fórmula infantil después de que una muestra en la planta de envasado de la compañía dio positivo a cronobacter sakazakii. En 2023, la FDA envió una carta de advertencia a la compañía detallando "áreas que aún requieren acciones correctivas".

Revisión de los ingredientes de la fórmula infantil

Los funcionarios de salud federales han prometido reformar el suministro de alimentos en Estados Unidos y están revisando nuevamente la fórmula infantil.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. ordenó a la FDA revisar los nutrientes y otros ingredientes en la fórmula infantil, que se dan a millones de bebés en Estados Unidos.

El esfuerzo, denominado "Operación Cigüeña Rápida", es la primera revisión profunda de los ingredientes desde 1998.

Los funcionarios de la FDA están revisando comentarios de la industria, expertos en salud y el público para decidir los próximos pasos.