"Brote de ébola en Uganda, de alto riesgo", advierte la OMS

El brote de ébola que afecta a Uganda, de una cepa rara para la que no hay vacuna, supone un riesgo "alto" a nivel nacional, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud. Añadió que no se puede descartar la propagación internacional.

La semana pasada, Uganda declaró el brote después de que un hombre de 24 años del distrito de Mubende diera positivo al virus del ébola de Sudán, que es una de las seis cepas de ébola detectadas hasta ahora. La cepa no se había encontrado en humanos desde 2012, cuando un brote mató al menos a 17 personas.

Uganda ha notificado hasta ahora 36 casos, de los cuales 23 han sido mortales.

En un comunicado, la OMS dijo que evaluaba el riesgo a nivel nacional como "alto" porque no se ha aprobado ninguna vacuna contra el ébola-virus de Sudán, el brote puede haber comenzado tres semanas antes de que se encontrara el primer caso. Todavía no se han rastreado varias cadenas de transmisión y los pacientes fueron enterrados con grandes ceremonias de reunión.

"La enfermedad del virus del Sudán es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a los seres humanos. El virus del Sudán se notificó por primera vez en el sur de Sudán en junio de 1976; desde entonces el virus ha surgido periódicamente y hasta ahora se han notificado siete brotes causados por el SUDV, cuatro en Uganda y tres en Sudán. Los ratios de letalidad estimados del SVD han variado entre el 41% y el 100% en brotes anteriores", alertó la OMS. La tasa de mortalidad media fue de 57%, alta, pero menor a la del ébola del Zaire, con una mortalidad promedio de 70%.

El distrito de Mubende se encuentra a la orilla de una carretera muy transitada que lleva de Kampala, la capital y mayor ciudad del país, a la República Democrática del Congo. También está cerca de una mina de oro en activo que atrae a personas de distintas partes de Uganda, así como de otros países.

"La declaración del brote puede hacer que algunos mineros que ya están incubando la enfermedad huyan", dijo la OMS en su evaluación. "No se puede descartar en este momento la importación de casos a los países vecinos".

Aun así, la agencia dijo que el nivel de riesgo sigue siendo "bajo" a nivel mundial, por lo que desaconsejó cualquier restricción de los viajes hacia y desde Uganda.

Las pruebas actuales sugieren que la vacuna ERVEBO, que se utiliza para controlar los brotes con la variante Zaire, no es eficaz contra la cepa Sudán. Hay seis candidatos a vacunas en diferentes fases de desarrollo.