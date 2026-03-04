Brutal ataque paquistaní; 67 afganos muertos

ISLAMABAD.- Las fuerzas terrestres de Afganistán atacaron posiciones militares de Pakistán en 16 puntos a lo largo de la frontera suroccidental a primera hora del martes y abrieron fuego contra múltiples puestos en el noroeste, lo que derivó en intensos enfrentamientos en los que murieron 67 miembros de las fuerzas afganas y un soldado paquistaní, mientras combates entre las naciones vecinas entraban en su quinto día consecutivo, informaron autoridades.

Pakistán "repelió con éxito estos múltiples ataques" a lo largo de la frontera con Afganistán, señaló el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Tarar indicó en un mensaje en X que las fuerzas rivales llevaron a cabo asaltos terrestres en 16 puntos en los distritos suroccidentales de Qilla Saifullah, Nushki y Chaman, en la provincia de Baluchistán. Islamabad respondió con ataques de represalia que causaron 27 bajas entre las tropas afganas, agregó.

Según Tarar, Kabul lanzó también ataques en 25 lugares en las regiones fronterizas de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste, donde las tropas paquistaníes mataron a 40 efectivos afganos.

Kabul no realizó comentarios acerca de las cifras ofrecidas por Pakistán.

Pakistán y Afganistán han afirmado repetidamente que causaron un gran número de bajas en el bando rival desde el jueves, cuando Afganistán lanzó ataques en represalia por bombardeos aéreos paquistaníes el domingo anterior. Desde entonces, Islamabad ha llevado a cabo operaciones a lo largo de la frontera, y Tarar manifestó el lunes que 435 miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron y 31 posiciones habían sido capturadas en los combates.

En Afganistán, el Ministerio de Defensa ha asegurado repetidamente al mundo, incluidos los países vecinos, que no permitirá que su suelo sea utilizado contra otras naciones. "Repito una vez más que no permitiremos que ninguna persona o grupo utilice nuestro territorio contra otros países", afirmó el vocero ministerial, Enayatullah Khawarazmi.

Khawarazmi explicó en un comunicado que las fuerzas afganas también respondieron a los ataques paquistaníes en las últimas 24 horas, destruyendo alrededor de una docena de puestos y matando a cuatro soldados. Hasta el momento, 28 soldados afganos han muerto y otros 42 resultaron heridos en los combates.