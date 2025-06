Bumble recortará 240 empleos, el 30% de su plantilla global

FILADELFIA (AP) — El app de citas Bumble despedirá a unos 240 empleados, lo que representa aproximadamente el 30% de su fuerza laboral global.

En una presentación ante la Comisión de Valores, Bumble reveló que su junta directiva aprobó los recortes esta semana mientras "realinea su estructura operativa para optimizar la ejecución de sus prioridades estratégicas". La empresa con sede en Austin, Texas, espera lograr ahorros anuales de costos de 40 millones de dólares a partir de la reducción de personal, gran parte de los cuales, dice, se invertirá en el desarrollo de productos y tecnología.

Bumble afirmó en un comunicado enviado a The Associated Press el miércoles: "Estas decisiones no se tomaron a la ligera, y estamos profundamente agradecidos por las contribuciones de cada empleado afectado", añadiendo que ahora se enfocan en "avanzar de una manera que fortalezca nuestro negocio principal" y "nos posicione para el crecimiento futuro".

Las acciones de Bumble se dispararon más del 23% tras la noticia. Su acción se cotizaba a poco más de 6,40 dólares el miércoles por la tarde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bumble no especificó de inmediato cuándo implementaría los despidos ni qué roles se verían afectados. Pero su presentación ante la Comisión de Valores indicó que el proceso se extendería hasta más adelante en el año, señalando que espera incurrir en costos relacionados con los despidos, incluidos los pagos por despido para los empleados afectados, que ascenderían a entre 13 millones y 18 millones de dólares, principalmente en su tercer y cuarto trimestre fiscal.

En una nota a los empleados el miércoles, la CEO y fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd, escribió que "Bumble, al igual que la industria de citas en línea en sí, está en un punto de inflexión". Señaló que la empresa ha estado "reconstruyéndose" en los últimos meses, lo que "requiere decisiones difíciles".

Wolfe Herd fundó Bumble en 2014, solo dos años después de cofundar Tinder en 2012. Anteriormente se desempeñó como CEO de Bumble desde 2020 hasta enero de 2024, y retomó el cargo principal en marzo.

Bumble ha tenido dificultades en el mercado desde que se hizo pública en 2021. Aunque las acciones subieron el miércoles, su valor sigue cayendo más del 35% en el último año, y casi un 92% desde su debut en febrero de 2021.

En sus resultados más recientes del primer trimestre, Bumble reportó un ingreso total de aproximadamente 247 millones de dólares, lo que representa una caída de casi el 8% respecto al mismo período del año anterior. La empresa dijo el miércoles que espera recaudar entre 244 millones y 249 millones de dólares para el segundo trimestre de su año fiscal 2025. Eso es un aumento respecto a las estimaciones anteriores, pero aún es inferior a los 269 millones de dólares que reportó para su segundo trimestre en 2024.