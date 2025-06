Descubren lujosa residencia a Diego Sinhue en Houston

Varias han sido las residencias de políticos mexicanos que han volteado las miradas no solo por lo ostentosas que puedan ser, sino por los lugares exhuberantes donde se ubican. Uno de ellos es Woodlands, un oasis de millonarios situado al norte de Houston, Texas, en Estados Unidos.

Actualmente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, abogado y hasta hace unos meses gobernador de Guanajuato, es uno de los nuevos miembros recién llegados al lujoso suburbio, luego de culminar su mandato estatal en una de las entidades mexicanas con mayor violencia en el país, como lo reportan las autoridades federales.

En una reciente investigación, PopLab (https://poplab.mx/posts/la-casa-de-diego-sinhue/) dio a conocer que la vivienda, valuada en un millón de dólares, es decir, 20 millones de pesos, no está a su nombre, pues fue comprada por la firma DAI LLC, registrada en el estado de Colorado el 9 de marzo de 2020.

PopLab también reveló que la casa fue construida en 2017 y cuenta con cinco recámaras y cuatro baños en una superficie construida de 357 metros cuadrados sobre un terreno de mil 122 metros cuadrados. Dispone de alberca, sala multimedia, sala de juegos y una cochera para tres autos. Casas similares en la zona se rentan en alrededor de los 4,200 dólares mensuales.

La propiedad ubicada en 34 Winter Thicket Place está libre de gravámenes, de no ser por el préstamo hipotecario con el Vantage Bank Texas, por un monto de 899 mil 250 dólares, es decir, 17.9 millones de pesos.

De acuerdo con las visitas realizadas por POPLab, en la cochera se encontraron tres automóviles: un Jeep Wrangler 2005 con placas de Guanajuato; un Jeep TJ 2024 que está a nombre de Ana Luisa Ramírez Lozano –cuñada del exgobernador- con registro en Guanajuato y un JEEP Gladiator 2024 con placas del estado de Texas. Estos dos últimos con un valor superior al millón de pesos, cada uno.

Woodlands, el lugar donde muchos compatriotas con poder adquisitivo deciden habitar, ha visto pasar a diversos personajes de la política mexicana que, así como el exgobernador guanajuatense, tienen o han tenido adquisiciones inmobiliarias en este exclusivo sitio social.

Javier Duarte fue miembro distinguido de Woodlands

Woodlands ha tenido toda una pasarela de exgobernadores de México que deciden tener propiedades en este lugar, pues, además de Diego Sinhue, allá por el 2016, Javier Duarte, quien en ese momento estaba a punto de concluir su mandato en Veracruz, adquirió una membresía para este distinguido suburbio en Estados Unidos para mudarse con su esposa, Karime Macías Tubilla.

Así lo acusó Miguel Ángel Yunes, quien aseguró que su antecesor había comprado propiedades en el extranjero a través de prestanombres, y una de las casas, aseguró, la adquirió el entonces gobernador saliente en el número 83 del Birch Canoe Drive, del lujoso fraccionamiento The Woodlands Creekside Park, lado Oeste.

De acuerdo con el sitio de bienes raíces Har.com la mansión cuenta con techo de dos aguas, cinco recámaras, cuatro baños completos y un medio baño, con 8 mil 485 pies cuadrados de superficie de terreno.

Ahora, el exmandatario federal se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de nueve años por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, tras detenido en Guatemala, extraditado a México y acusado de corrupción.

Carlos Lomelí Bolaños y su casa en Houston

Carlos Lomelí Bolaños es otro nombre que suena por ser parte de los funcionarios públicos con propiedad inmobiliaria en Woodlands.

El excandidato de Morena al gobierno de Jalisco (2018) y exdelegado de Programas Federales del gobierno de AMLO en Jalisco (2018-2019) adquirió una propiedad en el opulento destino en Texas.

De acuerdo con Emeequis, la mansión en la exclusiva zona del lago Woodlands, en Houston, se ubica en Cape Harbour número 11 del desarrollo. Es una construcción sobre 882 metros cuadrados. Cuenta con seis recámaras, siete baños, alberca, un salón de spa, tres cocheras, un elevador que comunica a los tres pisos, dos salones de juegos y una chimenea exterior.

Lomelí incluyó su mansión de Houston en su declaración 3 de 3 de 2018.

Woodlands, destino residencial de millonarios mexicanos

De acuerdo con Iván Arjona, un experto agente inmobiliario de Woodlands, uno de los motivos principales para mudarse a este lugar es la inseguridad en México, y es que la calidad de vida que ofrece la exclusiva zona residencial atrae a la élite mexicana, pero también es una forma de gastar el dinero y lucir los lujos que no se pueden permitir en México.