Burocracia frena ayuda a refugiados ucranianos en España

Miles de ucranianos que huyeron a España luego que Rusia invadió su país el año pasado siguen esperando los pagos prometidos de 400 euros (425 dólares) al mes en las regiones españolas donde vive la mayoría de los refugiados.

El gobierno español prometió en junio que los ucranianos "más vulnerables" recibirían una ayuda mensual de un fondo de 52,8 millones de euros (56 millones de dólares), con pagos directos realizados a través de los gobiernos regionales de España. Cada familia en esta categoría también recibiría 100 euros adicionales al mes por menor, de acuerdo con el gobierno español.

Los pagos aún no se han realizado en las regiones de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, confirmó el viernes The Associated Press. En total, las tres regiones recibieron a más de dos tercios de los 168.000 ucranianos registrados por el Ministerio del Interior bajo protección temporal en España.

Medios españoles publicaron que hasta ocho regiones aún no han realizado ninguno de los pagos prometidos.

Millones de ucranianos abandonaron su país tras la llegada de las tropas rusas. En toda Europa se han registrado alrededor de ocho millones de refugiados, según cálculos de Naciones Unidas con base en datos de los gobiernos nacionales y alrededor de cinco millones de ellos han solicitado protección temporal.

El Ministerio de Inclusión español, que supervisó la política, dijo a la AP que entregó los fondos a los gobiernos regionales de España en octubre. El ministerio esperaba 40.000 solicitudes.

Las solicitudes se abrieron a los ucranianos que han registrado que viven en Madrid a finales de noviembre, y en diciembre en la Comunidad Valenciana y Cataluña. El gobierno de la región catalana indicó que ha recibido más de 6.000 solicitudes hasta el momento y aún no las ha procesado en su totalidad.

Funcionarios de los gobiernos regionales de Cataluña y Madrid dijeron a la AP que culpan de los retrasos al gobierno central y a la complejidad de la documentación requerida. El Ministerio de Inclusión afirmó que ha cumplido con su responsabilidad y que el dinero ahora es responsabilidad de los gobiernos descentralizados.

El presidente regional de Valencia, Ximo Puig, prometió la semana pasada que los fondos estarán disponibles este mes. Cataluña espera realizar los pagos en el plazo de un mes.

España se ha mostrado como un aliado incondicional de Ucrania en el escenario mundial. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev el mes pasado.