Busca EU acuerdo para poner fin a la guerra con Irán

DUBÁI, EAU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que puso en pausa el plan de Estados Unidos para guiar a las embarcaciones fuera del estrecho de Ormuz para dar tiempo a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, pero que el bloqueo de las fuerzas estadounidenses a los puertos iraníes seguiría vigente.

Trump la anunció en una publicación en redes sociales, diciendo que el plan se pondría en pausa por un corto período para ver si se podía finalizar un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El mandatario dijo en la publicación que tomó la medida basándose "en la solicitud de Pakistán y otros países, en el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra el país de Irán y, además, en el hecho de que se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán".

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios para dar más detalles sobre el avance en las negociaciones al que Trump aludió. Las conversaciones se han estancado en gran medida, aunque el alto el fuego que entró en vigor hace casi un mes se mantiene.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Estados Unidos en el golfo Pérsico, señaló que fue objeto de un ataque con drones y misiles iraníes por el día el martes, aunque funcionarios estadounidenses insistían en que el alto el fuego seguía vigente y que, si bien el conflicto no está resuelto, la principal operación militar inicial de Estados Unidos contra Irán ha concluido.

Antes del anuncio de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que, para que se logre la paz, Irán debe aceptar las exigencias de Trump sobre su programa nuclear y también acceder a reabrir el estrecho.