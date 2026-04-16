Busca Ucrania acuerdos armamentísticos

KIEV, Ucrania.- La principal prioridad diplomática de Ucrania es conseguir ayuda de sus aliados para comprar y construir más sistemas de defensa antiaérea, indicó el miércoles el presidente, Volodymyr Zelenskyy, entre reuniones con líderes europeos y mientras Rusia advirtió que los sitios europeos que fabrican drones y otros equipos para Ucrania eran "objetivos potenciales".

Los ataques rusos alcanzaron más de media docena de zonas de Ucrania detrás de la línea del frente entre el martes y el miércoles, matando a un niño de 8 años en la región central de Cherkasy ya una mujer que fue alcanzada en la sureña Zaporiyia, según Zelenskyy y funcionarios locales.

"Cada día necesitamos misiles de defensa antiaérea; cada día Rusia continúa sus ataques", escribió Zelenskyy en Telegram.

Sin noticias de nuevas conversaciones con Rusia mediadas por Estados Unidos, Zelenskyy visitó tres capitales europeas en 48 horas, una gira en la que buscaba obtener promesas de más apoyo militar y financiero. Alemania y Ucrania acordaron paquete de defensa valorado en 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares).

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