Buscan a 6 personas tras naufragio en el Pacífico

Hagatna, Guam.- Equipos de búsqueda de varios países rastrearon el Pacífico cerca de las Islas Marianas del Norte el lunes en busca de seis tripulantes de un barco de carga que naufragó durante un tifón que azotó el territorio estadounidense.

La tripulación de un avión HC-130 Hércules del 31er Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó la identidad de la embarcación como el carguero Mariana. El avión desplegó buzos y embarcaciones.

"Si los buzos localizan un punto de acceso viable, el equipo podría emplear un dron submarino operado de forma remota para investigar más a fondo la embarcación", señaló el comunicado.

Los restos, incluida una balsa salvavidas inflable parcialmente sumergida, fueron avistados a unos 177 kilómetros (110 millas) al noreste de la embarcación volcada, indicó la Guardia Costera.

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Las cuadrillas aéreas de la Guardia Costera continuaron buscando cerca de las Marianas del Norte a los tripulantes desaparecidos, cuyas nacionalidades no fueron reveladas. Hasta ahora, los guardacostas y agencias asociadas de Guam, Japón y Nueva Zelanda han cubierto más de 256.000 kilómetros cuadrados (99.000 millas cuadradas), de acuerdo con la Guardia Costera.

La última posición conocida de Mariana había sido unos 225 kilómetros (140 millas) al norte-noroeste de Saipán, que es la capital de las Marianas del Norte y está a aproximadamente 6.115 kilómetros al oeste de Hawai.