Buscan a decenas de desaparecidos por inundaciones

Juiz de Fora, Brasil.- Los familiares de las personas fallecidas en las devastadoras inundaciones en el sureste de Brasil comenzaron a enterrar a sus muertos el miércoles, mientras el número de víctimas fatales aumentaba a 46 en el estado de Minas Gerais.

Todas las víctimas halladas hasta ahora estaban en las ciudades de Juiz de Fora y Uba, a unos 310 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Unas 21 personas seguían desaparecidas y, hasta la tarde del miércoles, más de 3.000 residentes habían tenido que abandonar sus hogares, según el cuerpo de bomberos de Minas Gerais.

Entre los fallecidos estaba Bernardo Lopes, de 11 años, quien murió después de que la lluvia provocó el derrumbe de su casa.

"Es una tragedia que nadie esperaba", dijo su padre, Ricardo Dutra, en el funeral en Juiz de Fora. Describió a Bernardo como "un niño con un gran corazón que, a su manera, tocó a todos a su alrededor". La esposa y la hija de Dutra seguían en un hospital.

El reverendo Ananias Simões, el pastor de la iglesia a la que Dutra y su familia asistían regularmente en Juiz de Fora, dijo que el edificio se ha convertido en un refugio temporal.

"Estamos haciendo lo que podemos, recolectando comida, agua. Estamos en una situación de guerra", comentó Simões.

Dário Tibério, un camionero de 41 años, decidió abandonar su casa junto con su familia por temor a un derrumbe. Encontró refugio en la iglesia, mientras espera que las autoridades digan que su hogar está libre de riesgo.

"Existe el peligro de que el lodo y la tierra puedan venir y enterrarnos junto con los escombros. Tenemos esta sensación de inseguridad", manifestó.

Las calles de Juiz de Fora, una ciudad de 560,000 habitantes, estaban cubiertas de lodo mientras las autoridades temían más deslaves. La vida en Uba, con 107,000 habitantes, se paralizó.