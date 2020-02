Buscan en Hong Kong a 2 personas que huyeron de cuarentena forzosa por virus

La Policía de Hong Kong busca a dos personas que, aparentemente, han escapado de sus cuarentenas obligatorias de 14 días, introducidas hace dos días por el Gobierno local para tratar de disuadir las llegadas de visitantes procedentes de la China continental y evitar la propagación del coronavirus.



En una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes, las autoridades sanitarias de la ciudad explicaron que la Policía iba a emitir órdenes de arresto para esas dos personas.



Sus identidades o nacionalidades no han sido difundidas, pero lo que se sabe de esas personas es que no pudieron ser contactadas por las autoridades cuando se suponía que debían estar encerradas para cumplir con la cuarentena obligatoria, medida que entró en vigor el sábado.



La iniciativa busca contener la propagación del coronavirus y obliga a todos aquellos que llegan a Hong Kong desde la China continental a someterse a dos semanas de aislamiento en sus propias casas, en hoteles o en los centros de cuarentena del Gobierno.



Los que incumplan esta nueva norma se enfrentarán a penas máximas de seis meses de prisión y multas de 25.000 dólares de Hong Kong (3.220 dólares, 2.940 euros).



La secretaria de Alimentación y Sanidad de la ciudad, Sophia Chan, indicó que desde el sábado se ha ordenado a 1.193 personas -casi el 90 % de ellos, residentes en Hong Kong- que pasen la citada cuarentena.



No obstante, de esas más de mil personas, se detectó que nueve salieron de los lugares donde debían permanecer: siete de ellos fueron amonestados pero los otros dos no pudieron ser localizados.



La medida, la última solución aportada por el Gobierno para luchar contra el coronavirus de Wuhan, ha recibido críticas en Hong Kong, donde algunos aseguran que será inefectiva por las dificultades que supondrá mantener controladas a las personas en cuarentena.



Los más críticos con el Ejecutivo local han reclamado el cierre completo de las fronteras con la China continental, al considerar insuficiente la clausura temporal de diez de los trece puntos fronterizos.



No obstante, el subsecretario de Alimentación y Sanidad, Daniel Cheng, afirmó que la cuarentena obligatoria "no es un fracaso" solamente porque dos personas hayan podido burlarla.



Hasta hoy, en Hong Kong se han detectado un total de 38 casos confirmados del coronavirus, después de que el domingo se añadiesen otros diez a esa cifra, incluyendo a nueve personas de una misma familia que habían comido juntos.



El total de casos confirmados en China, según los últimos datos oficiales, supera los 40.000, mientras que el de muertos se sitúa en 908.