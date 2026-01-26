logo pulso
VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Mundo

Buscan los restos de rehén en Gaza

Israel lanza "operación a gran escala" para localizarlos

Por AP

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan los restos de rehén en Gaza

Nahariya, Israel.- El ejército de Israel lleva a cabo una "operación a gran escala" para localizar al último rehén en Gaza, indicaron autoridades israelíes al tiempo que Estados Unidos y otros mediadores presionan a Israel y a Hamás para avanzar a la siguiente fase de su cese del fuego en la zona.

La declaración se produjo en un momento en que el gabinete de Israel se reunió para discutir la posibilidad de abrir el cruce fronterizo clave de Rafah con Egipto, y un día después que altos enviados de Estados Unidos se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar sobre los próximos pasos a seguir.

El regreso de los restos del rehén restante, Ran Gvili, ha sido ampliamente visto como la eliminación del último obstáculo para avanzar con la apertura del cruce de Rafah, lo que marcará la segunda fase del alto el fuego.

Junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto al fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos es uno de los compromisos que Hamás tiene que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos. Antes del domingo, el rehén anterior fue recuperado a principios de diciembre.

Aunque Israel ha llevado a cabo esfuerzos de búsqueda anteriormente para encontrar a Gvili, se revelaron más detalles de lo habitual sobre esta operación. El ejército de Israel dijo que estaba buscando en un cementerio en el norte de Gaza cerca de la Línea Amarilla, que delimita las partes del territorio controlado por Israel.

Por separado, un oficial militar israelí dijo que Gvili podría haber sido enterrado en el área de Shujaiyya–Daraj Tuffah, y que rabinos y expertos dentales estaban en el terreno con equipos de búsqueda especializados. 

La familia de Gvili ha instalado al gobierno de Netanyahu a no entrar en la segunda fase del alto fuego hasta que sus restos sean devueltos. Pero la presión ha ido en aumento, y el gobierno de Trump ya ha declarado en los últimos días que la segunda fase está en marcha.

