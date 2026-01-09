Buscará Colombia reunión con Trump

logo pulso
Por AP

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
BOGOTÁ.- El gobierno colombiano anunció el jueves que iniciará las gestiones diplomáticas para concretar con la secretaría de Estado de los Estados Unidos la fecha y agenda para el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su par estadounidense Donald Trump, luego de la tensión generada por la advertencia del líder norteamericano sobre una eventual acción militar en la nación andina .

La posibilidad de que los mandatarios se reúnan en Washington se dio el miércoles tras un giro inesperado luego de un diálogo telefónico entre Trump con Petro y la invitación formulada al mandatario colombiano para que visite la Casa Blanca.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otras discrepancias que hemos tenido", publicó Trump en redes sociales. "Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano".

La llamada ocurrió poco antes de una marcha multitudinaria convocada por el presidente colombiano para la defensa de la soberanía nacional y en la que Gustvo Petro admitió que debía cambiar el "duro discurso" que había preparado.

