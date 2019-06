Cae en EEUU la inmigración de mexicanos y su peso entre los indocumentados

El estudio, publicado este miércoles, indicó además que una proporción cada vez mayor de inmigrantes indocumentados no responden a personas que cruzan ilegalmente la frontera, sino que llegan con visas legales y se quedan en el país más allá de la fecha autorizada.



"Estas probables permanencias más allá de los plazos conforman una gran mayoría de las entradas de indocumentados desde 2010", aseguró el estudio.



De acuerdo con los cálculos de Pew, en 2017 había en Estados Unidos 45.6 millones de personas nacidas en otros países, de las cuales 12,3 millones eran residentes legales, 20.7 millones se habían hecho ciudadanos estadounidenses, 10,5 millones eran indocumentados y 2,2 millones estaban con visas temporales.



Aunque el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, sostiene que los indocumentados quitan empleos a los estadounidenses, el estudio encontró que la proporción de los inmigrantes sin papeles en la fuerza laboral alcanzó un máximo del 8.2 por ciento en 2007 y diez años después había caído al 7.6 por ciento.



"La disminución de los inmigrantes nacidos en México fue el mayor factor en la reducción general de la población indocumentada en EE.UU., que en 2017 estaba 1.7 millones por debajo del máximo de 12.2 millones que alcanzó en 2007", afirmó el estudio.



La cifra de indocumentados mexicanos en el país disminuyó porque en los últimos diez años fueron más los que salieron del país que los que ingresaron.



Aunque los mexicanos siguen representando el porcentaje más alto entre todos los inmigrantes indocumentados, el 47 % que representó del total de esta población en 2017 estuvo por primera vez desde 1965 por debajo de la línea del 50 %.



Pew, que sustentó sus conclusiones en cifras del Gobierno federal de EE.UU., señaló que "el número de inmigrantes mexicanos no autorizados ha bajado en 2 millones desde el pico de 6.9 millones en 2007, y en 2007 fue el más bajo de cualquier año desde 2001".



"Igualmente, el número de detenciones de mexicanos en la frontera de EE.UU. ha disminuido a lo largo de la década, y las capturas de no mexicanos fueron más numerosas que las de mexicanos en los últimos tres años fiscales", continuó.



La reducción en la inmigración indocumentada desde México ha estado acompañada por crecientes flujos de migración desde Asia y América Central, al tiempo que ha bajado la inmigración desde América del Sur, Europa y Canadá.



El estudio detectó un aumento de la población de inmigrantes indocumentados en la última década en los estados de Luisiana, Maryland, Massachusetts, Dakota del Norte y Dakota del Sur.



En el mismo período se redujo la cifra de indocumentados en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México y Oregón.



En 2007, el 52 % de los indocumentados provino de México, comparado con apenas el 20 % en 2017.



En el mismo período, la migración desde El Salvador, Honduras y Guatemala creció del 11 al 17 %, la de Asia subió del 13 al 23 %, y la proveniente de otros países saltó del 24 al 40 %, según el estudio de Pew.