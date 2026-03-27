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Cambian el Día de César Chávez en California

Por AP

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Cambian el Día de César Chávez en California

Sacramento, Cal.- La Legislatura de California votó el jueves para cambiar el nombre del Día de César Chávez por el Día de los Trabajadores Agrícolas luego de las explosivas acusación de abuso sexual contra el dirigente sindical.

Se espera que el gobernador demócrata Gavin Newsom firme rápidamente el proyecto de ley.

El cambio se produce después de que la semana pasada se hicieron públicas las acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y mujeres durante sus días construyendo un importante movimiento por los derechos laborales de los trabajadores agrícolas en la década de 1960 en el corazón agrícola de California. Entre quienes lo acusaron estaba Dolores Huerta, quien codirigió el movimiento que eventualmente se convirtió en United Farm Workers.

El esfuerzo del estado por cambiar el nombre del feriado forma parte de una ola de otras medidas para modificar monumentos en honor al hombre que, en las décadas de 1960 y 1970, ayudó a asegurar mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrícolas y había sido admirado por muchos líderes. El esfuerzo rápido y amplio por borrar el nombre de Chávez de la vida pública era anteriormente impensable, ya que su estatus solo se había vuelto más icónico desde su muerte en 1993.

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