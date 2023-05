Camión choca contra barreras de seguridad cerca de la Casa Blanca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Un camión se estrelló cerca de la Casa Blanca el lunes por la noche, lo que provocó la evacuación de al menos un hotel cercano, según funcionarios e informes.

El conductor estampó el vehículo contra una barrera de seguridad en el lado norte de Lafayette Square, frente a la residencia, antes de las 10 pm, dijo el Servicio Secreto en un comunicado a WUSA 9.

No hubo informes inmediatos de heridos y el conductor fue detenido, según el comunicado.

Las imágenes de la escena filmadas por el medio local muestran que el vehículo parecía ser un camión de alquiler de U-Haul.

"Antes de las 10:00 pm del lunes, los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto detuvieron al conductor de un camión de caja después de que el vehículo chocara con las barreras de seguridad en el lado norte de Lafayette Square en la calle 16", dijeron las autoridades.

"No hubo heridos en el Servicio Secreto ni en el personal de la Casa Blanca y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación. Los cierres de carreteras están vigentes y las pasarelas peatonales están cerradas mientras investigamos", reportó el "The New York Post".