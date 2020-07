Campaña de Joe Biden critica referencia a Pequeña Habana del Gobierno Trump

MIAMI (EFE).- La afirmación no se necesita una "Pequeña Habana" hecha por Katie Miller, portavoz del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, es otra muestra de la retórica xenófoba del Gobierno de Donald Trump, señaló este martes a Efe Kevin Muñoz, vocero de la campaña de Joe Biden en Florida.



"Atacar a la Pequeña Habana (un barrio de Miami) ofende a tantos cubano-estadounidenses que llegaron a este país huyendo de la opresión y buscando la libertad", manifestó Muñoz.

En unas declaraciones al periodista Jacob Soboroff sobre la separación de familias inmigrantes, Miller negó ser una nacionalista blanca, pero dijo que no hay necesidad de crear una "Pequeña Habana" en Estados Unidos.

"La Pequeña Habana es vital para la cultura, la comunidad y la economía del sur de Florida y sirve como testimonio de que los Estados Unidos es un país de inmigrantes y que gracias a ellos somos más fuertes", manifestó Muñoz.

"Como nieta de inmigrantes estoy sorprendida y disgustada por los comentarios ignorantes y ofensivos" de Miller, dijo por su parte la congresista Donna Shalala, que representa en Washington a un distrito que incluye la Pequeña Habana.

Se trata de "un vecindario vibrante que contribuyó a hacer de Miami una de las grandes ciudades del mundo", aseguró.

Miller, que también fue portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que no siente compasión por las familias separadas.

"Mi familia y mis colegas me dijeron que cuando tenga hijos pensaré en las separaciones de manera diferente", expresó.

"No lo creo. DHS me envió a la frontera para ver las separaciones por mí misma para tratar de hacerme más compasiva, pero no funcionó", agregó.

"Es una desilusión, pero no nos sorprende ver esta retórica xenófoba y anti-inmigrante dirigida a las comunidades inmigrantes por parte de una funcionaria del Gobierno de Trump", manifestó el portavoz de la campaña del demócrata Biden.

Las declaraciones de Miller aparecen en el libro escrito por Soboroff, "Separados: dentro de una tragedia estadounidense", que relata la política de cero tolerancia de Trump que separó a miles de niños de sus padres inmigrantes, muchos de ellos aún sin reunificar.

"Aunque ver a los niños separados de sus familias no conmovió a la señora Miller, la invito a visitar Little Havana para que nuestra comunidad diversa pueda enseñarle sobre las enormes contribuciones que sus residentes han hecho a los Estados Unidos", expresó Shalala.

Miller se casó este año con Stephen Miller, el principal asesor en inmigración de la Casa Blanca, uno de los pocos supervivientes del círculo original de Trump cuando ganó las elecciones en 2016 y considerado como la mano que guía su política migratoria.

El asesor ha sido criticado por su tío, entre otros familiares, debido a la política de separación de familias.

En 2018 el tío materno de Miller, David S. Glosser, escribió un editorial en el que lo criticó por olvidar que sus antepasados fueron inmigrantes que huyeron del antisemitismo en Europa.