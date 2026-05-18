Canadá confirma un caso positivo de hantavirus

Vancouver, Canadá.- Canadá confirmó el domingo que uno de los cuatro canadienses que regresaron de un crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo al virus.

La Agencia de Salud Pública de Canadá confirmó el resultado un día después de que la funcionaria de salud pública de la provincia de Columbia Británica indicó que la persona había recibido un "posible positivo", pero que se realizaron más pruebas en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg.

"La muestra de una persona fue confirmada como positiva para hantavirus", señaló la agencia nacional en un comunicado.

Indicó que una segunda persona, que era compañera de viaje del caso confirmado, dio negativo. Ambas personas, una pareja de unos 70 años del Yukón, están en un hospital en Victoria.

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Los cuatro pasajeros canadienses del crucero regresaron a Columbia Británica el domingo pasado. Además de la pareja, había una persona de unos 70 años de la isla de Vancouver y una persona de Columbia Británica de unos 50 años que vive en el extranjero. Todos están en aislamiento.

Han muerto tres personas desde que comenzó el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El paciente canadiense es la décima persona del barco que da positivo.

Entre los tres fallecidos hay una pareja holandesa que al parecer fue la primera en quedar expuesta al virus mientras visitaba Sudamérica.

El puerto de Róterdam se prepara para recibir este lunes al crucero polar MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus andino que ha dejado tres fallecidos y varios contagios confirmados, autoridades ultiman operativo de cuarentena.