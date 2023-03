Canadá se une a la petición de consultas de EU por maíz transgénico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El gobierno canadiense decidió adherirse a la solicitud de consultas de Estados Unidos bajo el T-MEC contra México por la prohibición a las importaciones al maíz transgénico, dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos.

La decisión de Canadá de adherirse se anticipaba porque si bien no importamos maíz de ese país a ellos les preocupa la canola genéticamente modificada que nos venden.

Fue la administración estadounidense la que inicialmente pidió las consultas técnicas formalmente bajo el capítulo 9 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado 6 de febrero.

Esas consultas las solicitó por las preocupaciones que tiene por la prohibición al uso, importación y producción de maíz transgénico para consumo humano, de acuerdo con el decreto del pasado 13 de febrero de 2023.

"Ahora se adhiere Canadá, porque Canadá también tiene importancia desde el punto de vista biotecnológico particularmente con el cultivo de la canola. Entonces, que bueno que de una vez estén los tres países y que de una vez ahí, al final de cuentas, se aclaren los temas técnicos", dijo en entrevista al término del Sexto Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Confección-Calzado.

Expuso que "el interés (de Canadá) desde el punto de vista de los productos o cultivos biotecnológicos es la canola que se utiliza para el aceite y no somos necesariamente un gran importador de canola ni de aceite".

Dijo que espera que esto se resuelva en la etapa de consultas técnicas, para no llegar a un conflicto económico que afecte a los dos países.

El tema más importante es evitar que se llegue a las consultas bajo el capítulo 31 del T-MEC y que se abra un panel contra México.

"De lo que se trata es de llevar esto a evitar que haya un conflicto económico porque como bien dicen afecta a ambos países, particularmente lo que tiene que ver con la proveeduría de materias primas".

Sobre todo porque somos dependientes del maíz estadounidense y "en tanto no seamos autosuficientes pues hay un nivel de dependencia y el interés de ellos es obviamente tener la certidumbre de que ellos tienen este mercado".

¿Maíz transgénico no daña la salud?

En respuesta a cómo se defenderá México de la acusación de Estados Unidos de que deben demostrar científicamente que causa daño a la salud el maíz transgénico, Villalobos expuso que "no hay una evidencia científica" que demuestre que causa daño a la salud el maíz transgénico para consumo humano.

Por lo que dijo que "al final de cuentas se tiene que llegar de alguna forma, a través de la cual, se satisfagan ambas partes" y se solucione el caso en esta etapa de consultas.