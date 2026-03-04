Cancelan alrededor de 18,000 vuelos

Frustrados y ansiosos, los viajeros buscaban el martes la forma de salir de Oriente Medio y otros lugares mientras una guerra en expansión con Irán restringía los vuelos comerciales en toda la región por cuarto día consecutivo, dejando varadas a decenas de millas de personas.

El conflicto, que comenzó el sábado cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, dejó varados a pasajeros de aerolíneas en algunas de las principales ciudades de Oriente Medio, así como a quienes esperaban vuelos de conexión en países lejos de la amenaza del conflicto. Ante el cierre de las restricciones en el espacio aéreo de muchos de los países de la región, muchos de los pasajeros no estaban seguros de qué hacer e hicieron llamados a sus gobiernos en busca de información y estrategias de salida.

"Dicen ´Salgan´, pero ¿cómo esperan que salgamos cuando el espacio aéreo está cerrado?", declaró Odies Turner, un chef de 32 años originario de Dallas que estaba varado en Doha, Qatar. "Simplemente han estado cancelando todos los vuelos. Quiero irme a casa".

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región mediante cualquier transporte comercial disponible. Entre los países afectados se incluyen Irán e Israel, así como Qatar, Bahréin, Egipto, Irak.

