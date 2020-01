Candidata gana elección en Taiwán disfrazándose de personaje de anime

Lai Pin-yu, es una joven activista y candidata legislativa por el Partido Democrático Progresista de Taiwán de 27 años, que decidió que la mejor manera de acercarse a la gente y conseguir votos y apoyo, era por medio del cosplay.

Gracias a unas imágenes en redes sociales, la joven candidata no tardó en hacerse viral debido a que se vistió de Asuka Langley, un personaje del anime Neon Genesis Evangelion, para realizar su campaña política.

En las imágenes podemos ver a la joven taiwanesa con el característico atuendo de Asuka, sin embargo no sería la primera vez que Pin-yu se caracteriza de algún personaje de anime. Se sabe que también ha interpretado a Rei Ayanami, del mismo anime, así como a Sailor Mars de Sailor Moon, entre otros personajes.

La candidata no tardaría en ganarse el afecto de varios dentro de la comunidad otaku, sin embargo varios personajes de la comunidad política en Taiwán consideraron su atuendo como poco profesional. Aun con las malas críticas, Lai Pin-yu demostraría que no es así al ganar la candidatura por la legislatura del distrito 12 de New Taipei con más de 83 mil votos contra los 2 mil de su contrincante, el ex alcalde de Taipei, Lee Yong-ping, al que agradeció por ser su rival en la contienda y por tener una votación justa.

Según el medio de noticias Taiwan News, Pin-yu lo celebró de una manera muy original vía redes sociales donde se dejó ver con un cosplay de Sailor Moon donde pedía a la gente que le diera consejos para llevar bien su administración durante los próximos 4 años, además de mantener un trabajo cercano a la comunidad.

En 2013 Lai Pin-yu, se graduó de la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional de Taipei. Durante su carrera universitaria participó en diversos movimientos, sobre todo cuando fue parte del Frente Juvenil de Black Island que ocupó la Legislativa Yuan en 2014.