Candidatos a Canciller y la Crisis Migratoria en Alemania

BERLÍN (AP) — El líder de la oposición en Alemania prometió el jueves prohibir la entrada al país a personas que no cuenten con los documentos adecuados y aumentar las deportaciones si es elegido canciller el próximo mes, luego de que un ataque con cuchillo perpetrado por un solicitante de asilo rechazado se convirtió en tema de campaña electoral.

Dos personas, incluido un bebé de 2 años, fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas el miércoles en la ciudad bávara de Aschaffenburg. El sospechoso, arrestado poco después, es un afgano de 28 años con antecedentes de problemas psiquiátricos y violencia que dijo hace más de un mes que se iría voluntariamente de Alemania.

Su solicitud de asilo fue rechazada en 2023 y las autoridades no lograron enviarlo de vuelta a Bulgaria, por donde ingresó a la Unión Europea, según funcionarios bávaros, quienes señalaron al órgano federal de migración.

El canciller Olaf Scholz, cuyo partido de centro-izquierda va rezagado en los sondeos antes de las elecciones del 23 de febrero, se reunió con los jefes de los servicios de seguridad del país el miércoles por la noche y dijo que "sacarán las consecuencias necesarias. Ahora." No ofreció detalles.

Su principal rival electoral, Friedrich Merz, cuyo bloque de centro-derecha lidera las encuestas, intensificó las promesas de su partido de endurecer la política migratoria. Dijo que Alemania ha tenido una "política de asilo e inmigración equivocada" durante una década, desde que la canciller Angela Merkel, del mismo partido y exrival de Merz, permitió la entrada de un gran número de migrantes al país.

Merz prometió que si se convierte en canciller, ordenará al Ministerio del Interior en su primer día en el cargo tomar control permanentemente todas las fronteras de Alemania y "rechazar todos los intentos de entrada ilegal sin excepción." Argumentó que las reglas de la UE son "claramente disfuncionales" y que Alemania debe ejercer el derecho a la primacía del derecho nacional.

Merz agregó que las personas que deben salir el país no deben ser liberadas si son detenidas por la policía, y deberían ser tomadas bajo custodia y deportadas lo más rápido posible, ayudadas por un aumento en la capacidad de detención.

Merz probablemente tenga que formar una coalición con partidos de centro-izquierda para convertirse en canciller.

El gobierno saliente ya instituyó controles temporales en todas las fronteras de Alemania. La ministra del Interior, Nancy Faeser, aseguró que el gobierno ha "endurecido enormemente las leyes," por ejemplo facilitando las deportaciones, y señaló un acuerdo aún por implementar sobre las renovadas reglas de migración de la UE. Agregó que las leyes existentes deben aplicarse más consistentemente y que "algunas cosas aparentemente salieron mal" también en Baviera, donde gobierna la oposición.

Faeser cuestionó si la promesa de Merz de prohibir toda entrada irregular es posible bajo la ley europea: "Yo diría que no". Dijo que "no se debería usar un crimen tan grave para hacer campaña electoral," y agregó: "¿Qué está prometiendo (Merz) a las personas? Si esto no se cumple, eso también destruye la confianza".

El caso en Aschaffenburg no es único. El año pasado, hubo ataques con cuchillo en Mannheim y en Solingen en los que los sospechosos eran inmigrantes de Afganistán y Siria, respectivamente, en este último caso, también un solicitante de asilo rechazado que se suponía debía haber sido enviado a Bulgaria. En el atropellamiento en el mercado navideño en Magdeburgo el mes pasado, el sospechoso es un médico saudí que había llamado la atención de varias autoridades regionales en el pasado.

Los partidos principales están sintiendo la presión por el fuerte apoyo que se ve en las encuestas para el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), con quien todos dicen que no trabajarán después de las elecciones. El descontento sobre la migración es un pilar de su apoyo, que los sondeos recientes muestran en alrededor del 20%, poniéndolo en segundo lugar.

Alice Weidel, la candidata a canciller de AfD, publicó en X que el Parlamento saliente debería votar la próxima semana sobre cerrar las fronteras de Alemania y rechazar a los migrantes irregulares.

Faeser dijo que "hemos reducido fuertemente la migración irregular". Las autoridades dicen que 229.751 personas solicitaron asilo en Alemania el año pasado, 30% menos que el año anterior. Hubo 18.384 deportaciones en los primeros 11 meses del año, en comparación con 16.430 en todo 2023.

Políticos de la oposición se quejaron el jueves de que no ha habido más deportaciones a Afganistán desde un primer vuelo en agosto. Faeser declaró que "estamos trabajando intensamente en deportar a más criminales a Afganistán."