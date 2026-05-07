Caos en Colorado por una nevada primaveral

Fort Collins, Colorado.- Una tormenta de nieve de finales de primavera se debilitó en partes de Colorado el miércoles, después de obligar al cierre de escuelas, provocar retrasos en vuelos y dejar caminos cubiertos de aguanieve.

El sistema atravesó las Montañas Rocosas y se adentró en las Grandes Llanuras el martes, antes de perder fuerza. Varias localidades en zonas de mayor altitud recibieron alrededor de 61 centímetros (2 pies) de nieve.

En Denver, los viajeros lidiaban con condiciones resbaladizas en los caminos. La Patrulla Estatal reportó algunos choques, pero no había informes de lesiones graves. Los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de caída de ramas debido al peso de la nieve. "Evite estacionar debajo de los árboles", publicó la oficina del servicio meteorológico en Denver.

Denver recibió una de sus mayores tormentas de nieve de la temporada. El Aeropuerto Internacional de Denver registró casi 15 centímetros (5,8 pulgadas) de nieve después de algunos retrasos y cancelaciones de vuelos a primeras horas, informó el servicio meteorológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las temperaturas también se desplomaron hacia los 0 grados Celsius (30 Fahrenheit) la mañana del miércoles.