Caos en Londres por dos protestas

Londres, Ing.- La ultraderecha británica volvió este sábado a hacer una demostración de fuerza en el centro de Londres, como ya lo hizo en septiembre, al congregar a decenas de miles de personas bajo el lema "Unite the Kingdom" (Unir al Reino) que respondían al llamamiento del activista antimisulmán y antimigratorio Tommy Robinson.

Los manifestantes, que portaban un mar de banderas británicas o inglesas (la cruz roja de San Jorge sobre fondo blanco), corearon repetidamente vivas a Robinson e insultos contra el primer ministro británico: "Keir Starmer es un idiota". En sus carteles abundaban las consignas contra los inmigrantes: "Deportad a los millones de invasores" o "Acabad con las pateras".

Robinson, que no pertenece a ningún partido, tuvo hoy un discurso claramente político y dijo al comienzo de la marcha desde un escenario: "¿Estáis listos para la batalla? En 2029 tenemos elecciones (legislativas) y va a ser el momento más importante de nuestra generación".

La segunda manifestación, convocada por grupos propalestinos para recordar la ´Nakba´ o expulsión masiva de palestinos en 1948 tras la creación del Estado de Israel, también ha tenido carácter masivo, según pudo comprobar EFE, como suele suceder con estas convocatorias en Londres.

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Esta segunda manifestación, que transcurrió en ambiente pacífico, congregó a familias enteras y una gran cantidad de mujeres. Los participantes corearon repetidamente "Free Palestine" y varias consignas contra la ultraderecha británica. En un momento dado, se encontraron con un grupo de provocadores con banderas israelíes, pero el propio servicio de orden de los manifestantes y la policía los acordonaron para evitar el contacto físico entre ellos.

Asimismo, pudieron verse banderas palestinas, eslóganes contra Donald Trump y contra el líder del partido populista de derechas Reform UK, dirigido por Nigel Farage, así como contra el primer ministro británico, Keir Starmer, acusado de complicidad en el "genocidio" de los palestinos.

Algunos de los eslóganes fueron ´Manos fuera del Líbano´, ´Paren de armar a Israel´, ´Libertad para Palestina´, ´Resistencia hasta el retorno´, ´Desde el río hasta el mar, Palestina será libre´.