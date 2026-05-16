¡TE QUIERO MAMI!

La celebración por su día para un grupo de mamás resultó plena de emociones y de ¡gran felicidad!

En una decoración muy acorde a la ocasión, los alumnos del Centro Educativo Pecosetes reconocieron su misión, les expresaron su amor, admiración y gratitud.

Las radiantes mamás disfrutaron de la serie de detalles reservados en su honor.

Mientras, sus hijos le expresaron su ¡gran amor!

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, ¡cómo las quieren!