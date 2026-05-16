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BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

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¡TE QUIERO MAMI!

¡"QUÉ BONITO ES SABER QUE SIEMPRE ESTÁS AHÍ"!

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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La celebración por su día para un grupo de mamás resultó plena de emociones y de ¡gran felicidad!

En una decoración muy acorde a la ocasión, los alumnos del Centro Educativo Pecosetes reconocieron su misión, les expresaron su amor, admiración y gratitud.

Las radiantes mamás disfrutaron de la serie de detalles reservados en su honor.

Mientras, sus hijos le expresaron su ¡gran amor!

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Eso sí, ¡cómo las quieren!

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