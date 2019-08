Cardenal hondureño tilda de "necios" a narcos y crítica acumulación riquezas

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, tildó este domingo de "necios" a los narcotraficantes de su país que han acumulado grandes riquezas que no van disfrutar porque las autoridades terminarán incautándoles los bienes.



"Tanta gente se queda con la boca abierta viendo las mansiones que les han confiscado a los narcos, esos si fueron inteligentes", dijo el líder religioso en la misa que ofició en la catedral de Tegucigalpa.



Señaló que a los narcotraficantes de nada les sirve acumular riqueza, si las autoridades las incautarán y no las podrán disfrutar.



"Necio de que te sirven los miles de millones si estas en la cárcel para el resto de tus días, que vas a disfrutar de eso", subrayó Rodríguez.



Puso como ejemplo los "famosos extraditados" hondureños y se preguntó "qué se llevan y qué harán en una cárcel el resto de sus vidas, podrán disfrutar siquiera de un centavo".



Desde 2014, las autoridades de Tegucigalpa han extraditado a 24 hondureños, incluido José Adalid Amaya, a Estados Unidos, donde estaban acusados de introducir droga o lavado de dinero.



Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países.



El cardenal hondureño dijo además que la sociedad en la actualidad vive en una "cultura de bienestar" orientada a "pasarlo bien", por lo que mucha gente "vive en la evasión en todo tipo de actividades, a veces hipotecando su propia libertad, pero esa falsa seguridad tarde o temprano se derrumba".



"La codicia puede dejarnos terriblemente vacíos y querer llenar la vida vacía de lo que no llena, basta una circunstancia difícil para que todo se derrumbe, ese el riesgo de aquellos que viven en una sociedad consumista", enfatizó.



El religioso indicó que la sociedad vive "drogada" y señaló que es "muy triste" que muchos quieren "vivir a costa de la pobreza y la miseria de millones de seres humanos".



Destacó que es "muy triste" que las personas más pobres sea las "más explotadas" con las altas tarifas del servicio que aplica la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



"Ojalá que los responsables de esa injusticia que esta ocurriendo con las tarifas de las estatal eléctrica tengan la valentía de decir: eso esta equivocado no puede seguir así, no podemos seguir así", apuntó.



En abril pasado, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aplicó un alza del 10 % al servicio de energía eléctrica en el país centroamericano.



A la CREE le corresponde dar cumplimiento a la ley de revisión de tarifas, lo que se hace cada tres meses, y mantiene un subsidio mensual a los usuarios que consumen de 300 kilovatios hacia abajo.



La ENEE atraviesa una crisis en parte se debe a fallas administrativas y técnicas que arrastra desde hace varios años, según fuentes oficiales, que señalan que para reducir las pérdidas de la institución se requiere de "grandes inversiones".