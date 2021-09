Carles Puigdemont sale de la cárcel en Cerdeña

Roma, Ita.- El expresidente separatista catalán Carles Puigdemont salió el viernes de una cárcel de Cerdeña después de que una juez ordenara su libertad, aunque deberá presentarse el 4 de octubre a una audiencia sobre su extradición a España, donde se le busca por sedición.

Puigdemont, miembro del parlamento de la Unión Europea, salió de la prisión en Sássari un día después de que la policía lo detuviera. Lo habían invitado para que asistiera a un acto cultural catalán y a una reunión de simpatizantes independentistas sardos en la isla mediterránea.

"España no pierde nunca la oportunidad de hacer el ridículo. #Nonosrendimos", tuiteó Puigdemont después de salir de prisión. Rodeado por reporteros en la puerta de la cárcel, el expresidente catalán dijo sobre su reclusión de menos de 24 horas: "Muy bien, sin problema.

La jueza que autorizó su libertad falló horas antes que Carles Puigdemont podía viajar sin ninguna clase de restricciones.

La jueza Plinia Clara Azzena dijo por teléfono a The Associated Press desde el tribunal en Sássari que, aunque halló que el arresto del político catalán era válido con base en la documentación que había examinado, "no le impusimos restricciones de ninguna clase. Puede viajar" si lo desea.

Azzena y dos jueces más decidirán si Puigdemont es extraditado o no en una audiencia prevista para el 4 de octubre.