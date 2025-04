Preparación de Carlos Alcaraz para el Masters 1000 de Montecarlo

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El español Carlos Alcaraz apura para su puesta en escena en el Masters 1,000 de Montecarlo y este martes disfrutó de su tercera sesión de entrenamiento en las instalaciones del Country Club del Principado, antes de saltar a la cancha el miércoles par su debut contra el argentino Francisco Cerúndolo.

El murciano, segundo favorito y tercero del mundo, jugará en el segundo turno de la pista central tras el choque entre el alemán Daniel Altmaier y el francés Richard Gasquet, invitado del torneo, que abrirán la sesión a las 11.00.

Alcaraz y Cerúndolo jugarán antes de que se estrene en la presente edición del torneo el serbio Novak Djokovic ante el chileno Alejandro Tabilo, también en el recinto central, el Rainieri III.

Alcaraz, uno de los cuatro jugadores españoles que sobreviven en el torneo tras la clasificación desde la primera ronda de Pedro Martínez y Roberto Bautista, que se unen a Alejandro Davidovich, apunta hacia su primera victoria en este Masters 1.000, donde participa por segunda vez en su carrera y donde aún no ha ganado partido alguno.

El español, que el domingo se ejercitó con Novak Djokovic, se preparó en esta ocasión con Andrey Rublev durante más de una hora en las instalaciones del club monegasco.

No juega Alcaraz desde que cayó en marzo pasado en la primera ronda del Masters 1.000 de Miami contra el belga David Goffin. Fue un serio contratiempo para el ganador de cuatro Grand Slam, que apuntaba al éxito en un torneo en el que triunfó años atrás. En Indian Wells llegó a semifinales y a cuartos en Doha. Transita por 2025 con el triunfo en Róterdam como único éxito en lo que va de temporada.

El de Montercarlo es un torneo casi desconocido para el español, que solo ha participado en este Masters 1,000 en 2022 y perdió en primera ronda con el estadounidense Sebastian Korda. En las ediciones posteriores tuvo que renunciar a jugar a causa de las lesiones.

Alcaraz reconoció que la presión por ser el número uno del mundo le ha condicionado en los últimos meses. La sanción al italiano Jannik Sinner, que le ha dejado fuera del circuito, se contempló como una buena opción para el español para recortar la distancia en el ránking e incluso acechar el primer lugar del podio.

"Mucha gente me ha comentado este tiempo que tengo la posibilidad de ser número uno y esa presión me ha matado un poco. No me sorprende estar tan lejos de él. Siempre se espera que gane los torneos, que los mejores estén en todas las finales. Yo no me veo como número uno en la gira de tierra. No tengo opciones aunque Sinner no juegue. Estoy demasiado lejos. Mi mentalidad es clara. No pensar en eso y solo salir a jugar", destacó Alcaraz.

Sin embargo, el español tiene cerca la opción de ser el número dos del ránking que ostenta el alemán Alexander Zverev. Si el germano no llega a cuartos de final y Alcaraz gana el torneo, saldrá del Country Club con el segundo lugar de la clasificación mundial bajo el brazo.

El recorrido de Alcaraz empieza este miércoles. Jugará por tercera vez en su carrera con el bonaerense Francisco Cerúndolo, vigésimo segundo de la clasificación mundial, que en primera ronda ganó al italiano Fabio Fognini.

Nunca han coincidido en el circuito en arcilla. Se enfrentaron sobre hierba en 2024, en Queens, y este curso, semanas atrás, en pista dura, en Indian Wells. En ambas ganó con solvencia el español, que no perdió ningún set.

Francisco Cerúndolo, de 26 años, es un especialista en tierra. Un jugador batallador que no se da por vencido hasta el final. Montecarlo es su primer torneo en tierra este 2025. Fue cuartofinalista en Miami, Indian Wells y Rio de Janeiro, semifinalista en Santiago y finalista en Buenos Aires, vencido por Joao Fonseca.

Cuenta con tres títulos, dos en polvo de ladrillo, Umag en 2024 y Bastad 2022, y uno en hierba, en Eastbourne en 2023.