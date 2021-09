Cártel mexicano usa red social para reclutar: TWSJ

Un cártel de la droga mexicano usó redes sociales para reclutar, entrenar y pagar a sicarios, informó un medio estadounidense.

The Wall Street Journal difundió que de acuerdo con documentos de la red social, un expolicía contratado por Facebook detectó que el cártel, a través de esa red e Instagram, reclutaban sicarios. La compañía tardó varios meses en atender las recomendaciones y cerrar las cuentas.

El reporte indicó que se identificaron a personas clave, rastrearon los pagos a los sicarios y descubrieron que el cártel estaba reclutando a adolescentes con pocos recursos para que asistieran a campos de entrenamiento.

Los supuestos integrantes del cártel en Jalisco advertían a los jóvenes que podrían ser "golpeados seriamente o asesinados" si dejaban dichos campos.

El medio registró que de acuerdo con las normas, se deberían haber eliminado las cuentas de forma inmediata; la red social borró contenido relacionado con el grupo delictivo, mencionó el The Wall Street Journal.

Las páginas estuvieron al menos cinco meses activas en las plataformas antes de que fueran eliminadas, según el medio, que también destaca que la red defiende que hace lo posible contra estos grupos delictivos en la red.

En Medio Oriente se usan las plataformas para situaciones parecidas, como para atraer mujeres a la trata de personas, dijo el The Wall Street Journal.