Casa Blanca bloqueó exigir cubrebocas en transportes de EU revela NYT

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) redactaron una orden general el mes pasado que requiere que todos los pasajeros y empleados usen cubrebocas en todas las formas de transporte público y comercial en Estados Unidos, pero dicha orden fue bloqueada por la Casa Blanca, según dos funcionarios federales de salud, reporta The New York Times.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que fue redactado bajo los "poderes de cuarentena" de la agencia y que contó con el apoyo del secretario de salud y servicios humanos, Alex Azar, pero el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, dirigido por el vicepresidente Mike Pence, se negó incluso a discutirlo.

Los funcionarios mencionaron que la orden habría requerido cubrirse el rostro en aviones, trenes, autobuses y metros, y en centros de tránsito como aeropuertos, estaciones de tren y de autobuses.

Un elemento del grupo de trabajo dijo que la decisión de exigir mascarillas debe dejarse en manos de los estados y localidades.

Muchos sienten que la administración de Donald Trump ha convertido el uso, o no, del cubrebocas en una expresión política, como se vio de manera más dramática el lunes por la noche cuando el presidente se quitó la mascarilla en la puerta de la Casa Blanca después de regresar del hospital donde fue tratado por Covid-19.

"Creo que los cubrebocas son el arma más poderosa que tenemos para enfrentarnos al Covid y todos debemos abrazarlas y dar el ejemplo unos a otros", ha mencionado el doctor Robert R. Redfield, director de los CDC.

El representante Peter DeFazio, demócrata de Oregon y presidente del comité de transporte e infraestructura de la Cámara de Representantes, criticó a Trump por ignorar a los expertos en salud pública de su propia administración en el tema de los cubrebocas, menciona el Times.

"Los millones de estadounidenses que trabajan y usan nuestros sistemas de transporte todos los días, desde conductores de autobuses, de trenes y asistentes de vuelo, hasta empleados de primera línea que dependen del transporte público, merecen saber que su presidente confía en los mejores consejos y acciones de los expertos, todo lo posible para mantenerlos a salvo".

Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, dijo al medio que si bien las aerolíneas requieren técnicamente que los pasajeros usen cubiertas para la cara, la aplicación puede ser difícil.