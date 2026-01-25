Casi la mitad de E.U. está en emergencia

Washington.- Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia este sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas.

La gran tormenta invernal que afectara a dos tercios de la geografía nacional se está moviendo hacia el este a través del país y zonas de los estados de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas se están viendo ya gravemente afectadas hoy por la nieve y el aguanieve, que se espera que empiece a golpear próximamente zonas más al este, entre ellas la ciudad más poblada del país, Nueva York.

Más de 47.000 hogares están sin electricidad en Texas, el segundo estado con más habitantes del país y que ya sufrió graves apagones por otro temporal en 2021, y otros 52.000 en Luisiana, según la web especializada poweroutage.us.

Los portales de seguimiento aéreo muestran también miles de cancelaciones de vuelos, en torno a unos 4.000 hoy, y más de 8.000 mañana domingo.

Se espera que a primera hora del domingo el frente, que algunos expertos han llamado la mayor tormenta por envergadura jamás registrada en EE.UU., alcance con importantes nevadas la región del Atlántico Medio, donde se encuentran los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, además de la capital, Washington, D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste.

A lo largo del domingo, la tormenta, que está provocada por un vórtice polar extendido o desplazado, se moverá en dirección noroeste hacia la región de Nueva Inglaterra.