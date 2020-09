Casos de COVID superan los 30 millones y la OMS pide no bajar los brazos

GINEBRA, Suiza (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó hoy a los países a no bajar los brazos y mantener los esfuerzos en la lucha contra la pandemia, en momentos en que los casos de COVID-19 acaban de superar los 30 millones en el mundo.

El ritmo al que las infecciones han aumentado en las últimas semanas muestra cierta estabilidad, pero no una tendencia visible a la baja, con entre 1.8 y 2 millones de casos que se agregan cada semana a las estadísticas.

Las muertes, que totalizan las 943,433, aumentan entre 40,000 y 50,000 a la semana.

"Son cifras enormes que no son las que queremos tener, no son las que quiere tener el hemisferio norte cuando se encamina hacia el invierno, ni las que quieren los países en desarrollo después de nueve meses con sus sistemas de salud bajo presión", analizó hoy durante una conferencia de prensa virtual el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Explicó que aunque la curva de casos globales se ha aplanado, esto esconde grandes diferencias entre regiones y países, ya que hay algunos donde los casos han aumentado de manera muy fuerte últimamente, como en India, Argentina, España, Francia o Israel.