Epidemia de Dengue en Ecuador: Situación Actual y Prevención

QUITO (AP) — La máxima autoridad de salud de Ecuador anticipó el jueves que en los próximos meses se producirá un nuevo repunte de casos de dengue con la próxima llegada de la estación invernal, en un año en que esa enfermedad ha marcado cifras récord en al menos la última década.

En entrevista con The Associated Press, el ministro de Salud, Antonio Naranjo, aseguró que "nuevamente se va a presentar la época lluviosa" y con ello, habrá un aumento de los casos. Destacó que las cifras de este año, más de 51.000 casos, son muy preocupantes.

La enfermedad se transmite por la picadura del mosquito Aedes Aegypti y dejó en el país en lo que va de año 59 fallecidos. En todo 2023, fueron casi 28.000 casos y 33 muertos. Tiene entre los síntomas más comunes la fiebre, dolor de cabeza, erupciones de la piel, dolor de diversa magnitud en músculos y articulaciones.

Según el ministro de Salud, las cifras no revelan con precisión la realidad en el país debido a que hay "un preocupante subregistro", ya que la población no acude a los centros estatales para pedir ayuda médica, sino que trata la enfermedad en su propia casa. No dio detalles ni valores.

Como en Ecuador, otros países de la región han enfrentado problemas por el dengue. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en América, en lo que va del 2024, se reportaron 11,61 millones de casos de dengue y más de 6.564 muertes por tal causa. Identificó a Brasil como el país con mayor cantidad de casos 9,52 millones y con un registro de muertes de 5.250, seguido por Argentina con 571.650 y 408 muertos.

El ministro Naranjo explicó que la propagación de casos por la picadura del mosquito está relacionada con un inadecuado manejo de aguas estancadas, dentro y fuera de los domicilios, en la que el insecto se reproduce. También con la misma geografía ecuatoriana con abundantes ríos, que han generado que el dengue se mantenga en provincias como Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, entre las más afectadas por la enfermedad.

Entre las acciones de prevención y control que, según la autoridad de Salud, se han implementado en el año con más casos de la última década están campañas de educación de la población, de manejo de aguas estancadas, del uso de insecticidas y del cuidado personal para no exponerse ante el mosquito que transmite esta enfermedad.

No especificó, en cambio, si ante el previsible repunte en los meses venideros de lluvia se tomarán medidas adicionales.

No obstante, Marcelo Aguilar, epidemiólogo y catedrático de la Universidad Central, en declaraciones a la AP recalcó que el dengue "ha superado incluso las peores previsiones" y cuestionó al gobierno ecuatoriano y al Ministerio de Salud, por lo que llamó una respuesta "mínima, irresponsable e indolente".

Las autoridades debieron emprender campañas de fumigación de focos, preparación de la comunidad, acciones de control de brotes, pero "ninguna de esas acciones han hecho".

Así, durante el primer trimestre de este año, el total de infectados de dengue eran 14.997 y las muertes 17, pero en el segundo trimestre la cifra más que se duplicó hasta llegar a más de 40.000 y a 46 fallecidos.

Entre los factores que han desencadenado el repunte, coinciden los expertos, están en el Fenómeno de El Niño, caracterizado por abundantes precipitaciones, de inicios de año. Pero, el incremento de casos se mantuvo incluso tras la llegada de la época seca, desde julio, tras lo cual se ha producido un aumento de cerca de 5.000 casos.

Durante todo el año pasado, de acuerdo a cifras del ministerio de Salud, se registraron 27.838 casos; el 2022 un total de 16.017 contagiados, el 2021 unos 20.430 casos y desde allí hasta el 2016 el dengue se mantuvo en menos de 17.000 casos anuales. La cifra que más se aproxima a los valores actuales es la del 2.015 cuando se ubicó en un valor anual de 42.459.

Los expertos del ministerio de Salud ecuatoriano han identificado tres tipos de cepas, entre las más extendidas en Ecuador, que han migrado desde otros países como Perú y Brasil.