Celebran el Eid entre las ruinas

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Los palestinos en la devastada Franja de Gaza celebraron el viernes el inicio de una de las festividades más importantes del Islam con oraciones al aire libre frente a mezquitas y hogares destruidos y con pocas esperanzas de que la guerra con Israel termine muy pronto.

Mientras gran parte del territorio está en ruinas, los hombres, mujeres y niños se vieron obligados a realizar las tradicionales oraciones del Eid al-Adha al aire libre y, con el suministro de alimentos cada vez más escaso, las familias tuvieron que arreglárselas con lo que pudieron reunir para la festividad de tres días de duración.

“Esta es la peor fiesta que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta guerra contra el pueblo palestino”, señaló Kamel Emran después de asistir al rezo en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del sitiado enclave. “No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones... Las condiciones son muy, muy duras”.

La festividad islámica comienza el 10mo día del mes lunar islámico de Dhul-Hijja, durante el haj en Arabia Saudí. Por segundo año, los musulmanes de Gaza no pudieron viajar al país para realizar la tradicional peregrinación.

En la Ciudad de Gaza el viernes, Sanaa Al-Ghola, una mujer desplazada de Shejaiyah, se encontraba entre los escombros de un cementerio gravemente dañado cerca de una mezquita parcialmente colapsada. Había venido a rezar por su hijo, Mohamed al-Ghoul, quien, según ella, murió en un bombardeo el mes pasado después de ir a la casa de su abuelo a buscar harina. Su padre resultó herido en el ataque.

“Perdimos nuestro hogar, dinero y todo”, dijo, llorando mientras sostenía la foto de su hijo. “No hay más Eid después de que te fuiste, hijo mío”.

Las familias en un campamento de desplazados en Muwasi enfrentaron un sombrío primer día de Eid al-Adha.

Tahrir Abu Jazar, de 36 años, de Rafah, calentó lentejas sobrantes y cocinó arroz dentro de su tienda, pero dijo que no tenía pan para alimentar a sus cinco hijos, que estaban sentados en el suelo desnudo cerca.

“No hay celebraciones de Eid ahora, ya que no hay ropa nueva, carne de sacrificio, regalos monetarios ni alegría”, dijo, recordando los días de Eid antes de la guerra cuando los niños tenían carne.