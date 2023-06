Centro de Florida ayuda a veteranos con ejercicio y apoyo

Antes de que Fred Kalfon comenzara a hacer ejercicio en el centro de veteranos Equipo Gris (Grey Team) hace un par de meses, el hombre de 81 años rara vez salía de su casa en Florida.

La enfermedad de Parkinson, un trastorno de oído interno y otros problemas neurológicos, todos probablemente causados por la exposición de los veteranos de Vietnam al infame defoliante agente naranja, le complicaban la movilidad. Su trastorno de estrés postraumático (TEPT), principalmente por la ejecución de una mujer que ayudó a su pelotón, estaba en su peor momento.

El tratamiento recibido a través del Departamento de Asuntos de Veteranos no funcionaba, dijo. "Me sentía estúpido por como caminaba y me tropezaba", dijo Kalfon, quien dirigió una unidad de apoyo médico siendo teniente en 1964-1965. "Estaba deprimido".

Pero tras meses en un gimnasio especializado en veteranos y un programa de recuperación, el investigador farmacéutico y gerente de ventas retirado ahora socializa y cambió su andadera por un bastón.

Él es uno de los últimos 700 veteranos de todas las edades que trabajan con el Equipo Gris, una organización fundada hace siete años que combina entrenamientos personalizados, camaradería, paseos comunitarios y una variedad de máquinas en un programa que dura 90 días cuyo objetivo es mejorar la salud física y mental.

"Son las máquinas, seguro. Es la terapia que tomas. Es la motivación (del personal); todo el tiempo están ahí para ti. Los cuidados. La atención hacen la diferencia", dijo Kalfon.

El centro no lucrativo, ubicado en una bodega acondicionada en Boca Raton, Florida, se llama así, en parte, por cómo se le conoce al cerebro: "materia gris". Muchos de los veteranos que aplicaron y fueron aceptados al programa gratuito, sufrieron trauma en la cabeza en batalla o sufren de TEPT.

"Lo que hemos creado aquí es realmente mágico", dijo el cofundador de Equipo Gris, Cary Reichbach, un entrenador físico y expolicía del Ejército de 62 años. El objetivo, señaló, es que los veteranos dejen los medicamentos para sus padecimientos mentales y físicos cuando sea posible. Incluso tras completar el programa, los participantes todavía pueden hacer ejercicio, pasar el rato o ir a los paseos.

Con datos del gobierno que señalan que es 50% más probable que los veteranos se suiciden a diferencia de los no veteranos, Reichbach está orgulloso de que el centro ayude a combatir esta estadística.

"Queremos atacar la idea del suicidio incluso antes de que aparezca", dijo.

Reconoce que la prevención de suicidio es más fácil porque el centro no acepta a clientes que viven en las calles o tienen adicciones incontroladas.

"Me gustaría tener los fondos para atacar" esos temas", dijo.

El programa del Equipo Gris incluye una serie de máquinas que usan luz infrarroja, láseres y ondas sonoras para aliviar el estrés, sanar las heridas mentales y físicas, y ayudar a los veteranos a dormir sin medicamentos. El programa es dirigido principalmente por un equipo de siete personas, incluido un director médico.

Los medicamentos se utilizan en exceso en otros programas de veteranos, como aquellos en los hospitales VA, con frecuencia porque "tienen un presupuesto y tienen que gastarlo", dijo Reichbach.