Cerrará Hungría planta nuclear por vez primera
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BUDAPEST.- La única central nuclear de Hungría se apagará por primera vez en su historia debido al bajo nivel de las aguas del río Danubio, anunció el primer ministro Péter Magyar el viernes, agregando que la planta podría no volver a conectarse durante varias semanas debido al continuo descenso de la vía fluvial.
La central nuclear de Paks, ubicada a unos 90 kilómetros (50 millas) al sur de la capital, Budapest, opera a menos de la mitad de su capacidad normal, al producir 965 megavatios de electricidad en lugar de los 2.000 habituales.
La planta utiliza agua del Danubio para enfriar sus reactores, pero el bajo nivel ha puesto a prueba la capacidad de las bombas para llevar agua a la central.
Magyar, al hablar en una conferencia de prensa en la planta el viernes, indicó que más reducciones en la producción eran inminentes más tarde ese mismo viernes y que es probable que toda la central se apague para el martes o el miércoles. Subrayó que el cierre puede realizarse de forma segura y que no supone ningún riesgo para el público ni para el medio ambiente.
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La planta de Paks, representa casi la mitad de la producción eléctrica de Hungría.
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