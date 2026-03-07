Chiíes protestan en Pakistán por combates
Islamabad.- Cientos de chiíes de minorías protestaron el viernes en la capital de Pakistán y en otros puntos del país para denunciar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques de Estados Unidos e Israel, al tiempo que la Embajada estadounidense en Islamabad emitió una alerta de seguridad en que advertía a los estadounidenses sobre posibles actos de violencia.
En medio de un fuerte despliegue policial, unos 300 manifestantes realizaron una sentada en Islamabad, sosteniendo carteles de Jamenei y coreando "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel". La policía de Islamabad había colocado contenedores de carga en las calles que conducen a la Embajada de Estados Unidos en Islamabad para evitar cualquier posible escalada de violencia.
Las autoridades paquistaníes indicaron que los manifestantes habían aceptado no marchar hacia la embajada en Islamabad, ubicada a unos 3 kilómetros de la sentada. Los manifestantes planeaban poner fin a su protesta más tarde el viernes.
Jamenei, que gobernó Irán desde 1989, ha sido durante mucho tiempo una figura religiosa y política central para los niños de todo el mundo, incluidos los de Pakistán.
Su muerte en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel desató indignación entre muchos chiíes.
