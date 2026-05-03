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China elimina aranceles a economías africanas

Por AP

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
China elimina aranceles a economías africanas

Ciudad del Cabo, Sudáfrica.- La política de China que otorga a las mayores economías de África acceso a su mercado sin aranceles durante los próximos dos años entró en vigor el viernes, mientras su rival económico, Estados Unidos, busca imponer nuevos impuestos a las importaciones bajo el impulso proteccionista de su presidente, Donald Trump.

El acuerdo abarca a las 20 mayores economías de África, incluidas Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Argelia y Kenia. El gigante asiático ya había eliminado los aranceles para 33 naciones más pobres del continente, lo que supone que 53 de sus 54 países pueden optar ahora a un "trato libre de aranceles".

La única que queda fuera es la pequeña nación de Eswatini, porque es la única del continente que mantiene lazos diplomáticos formales con Taiwán.

Según Xinhua, el Ministerio de Comercio chino indicó que esto beneficiaría especialmente a productos africanos como el cacao de Costa de Marfil y Ghana, el café y los aguacates de Kenia, y los cítricos y el vino de Sudáfrica, que antes enfrentaban aranceles de entre el 8% y el 30%.

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Sudáfrica es un importante exportador de cítricos.

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