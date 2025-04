Beijing aumenta la presión diplomática en África mientras EEUU se retira

BEIJING (AP) — Diplomáticos chinos amenazaron con cancelar una cumbre y llamaron a altos funcionarios en dos países africanos para presionar a los legisladores a abandonar un grupo parlamentario internacional crítico con China, dijeron funcionarios del grupo a The Associated Press.

Es un ejemplo de hasta dónde llegará China para influir en políticos en el extranjero y cómo esa presión puede tener éxito a puerta cerrada.

En el último año, legisladores de Malaui y Gambia se retiraron de la Alianza Interparlamentaria sobre China, o IPAC, un grupo de cientos de legisladores de 38 países preocupados por cómo las democracias tratan con Beijing, según cartas, mensajes y grabaciones de voz obtenidas por The Associated Press.

Fundado en 2020, el grupo ha coordinado sanciones contra China por abusos de derechos en Xinjiang y Hong Kong y ha reunido apoyo para Taiwán, una isla democrática autogobernada que Beijing reclama como su territorio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Políticos y expertos africanos dicen que es una escalada de la presión diplomática china en África, donde la influencia de Beijing está creciendo. China ha construido lazos profundos con líderes africanos desarrollando minas y construyendo infraestructura a través de empresas constructoras estatales, a menudo financiadas por préstamos de bancos estatales.

La presión también forma parte del esfuerzo tradicional de Beijing para influir en grupos y legisladores en todo el mundo, incluso en el estado de Nueva York, donde un exasesor del gobernador enfrenta cargos por actuar como agente del gobierno chino.

"Noticias muy impactantes"

En enero, el legislador gambiano Abdoulie Ceesay envió un mensaje de voz a un miembro del personal de IPAC diciendo que el gobierno chino se había quejado ante el Ministerio de Exteriores de Gambia sobre su membresía.

"Tenemos noticias muy impactantes (...) es un problema ahora mismo", dijo Ceesay en la grabación, que IPAC proporcionó a AP. "El presidente no está nada contento con nosotros".

Más tarde ese mismo mes, Ceesay y el legislador Amadou Camara informaron a la alianza que se retiraban. Ceesay dijo a IPAC en un mensaje escrito que su decisión "no fue influenciada por la embajada china", una posición que Ceesay reiteró cuando fue contactado por AP.

El ministro de información de Gambia dijo que no estaba al tanto de ningún intento de China para influir en los políticos de su país.

"Decidieron por su propia cuenta optar por salir de IPAC después de darse cuenta de que va en contra de la (relación) bilateral del gobierno con China", dijo el ministro, Ismaila Ceesay, quien no está emparentado con Abdoulie Ceesay.

El gobierno chino ha apuntado a legisladores de la alianza en otras ocasiones. Beijing ha sancionado a algunos miembros y el año pasado, parlamentarios de al menos seis países fueron presionados por diplomáticos chinos para no asistir a la cumbre del grupo en Taiwán. Los legisladores kenianos cancelaron sus planes de asistir pero permanecieron en la alianza. El grupo también fue atacado por hackers patrocinados por el estado chino en 2021, según una acusación de Estados Unidos.

"Los legisladores extranjeros están siendo intimidados para salir de una alianza libre entre ellos y otros políticos", dijo el jefe de IPAC, Luke de Pulford. "Esto es claramente un resultado de la presión china".

En un comunicado, el Ministerio chino de Exteriores acusó a IPAC de "difamar a China" y dijo que "China nunca ha participado en diplomacia coercitiva".

Pero un legislador malauí, Ephraim Abel Kayembe, dijo a un miembro del personal de IPAC que había sido contactado por el presidente de la Asamblea Nacional de Malaui poco después de que él y otro legislador se sumaran al grupo en la cumbre de Taiwán del año pasado, según el miembro del personal. El miembro del personal declinó ser identificado por temor a dañar sus relaciones con otros políticos.

El presidente dijo a Kayembe que el gobierno chino había amenazado con cancelar la próxima visita del presidente a Beijing para una cumbre regional y una reunión con el líder chino Xi Jinping, según el jefe de IPAC, De Pulford, el director de programas Tom Fraser y la persona que habló directamente con Kayembe.

Menos de dos semanas después de la cumbre, los dos legisladores malauíes dijeron que se retiraban. Kayembe dijo en una carta a IPAC que había sido engañado para unirse.

"Quiero extender mis sinceras disculpas a la República Popular China", escribió Kayembe en la carta del 7 de agosto.

Cuando fue contactado por AP, Kayembe negó haber sido coaccionado por los gobiernos de Malaui o China, escribiendo en un correo electrónico que se retiró porque la alianza parecía "destinada a lograr intenciones geopolíticas contra China".

El gobierno de Malaui no respondió a una solicitud de comentarios.

Alianzas cambiantes

Durante décadas, Beijing ha cultivado lazos con gobiernos africanos, buscando socios diplomáticos y acceso a recursos naturales.

Muchos líderes africanos han dado la bienvenida a la presencia de Beijing ya que trae capital muy necesario y experiencia en construcción que puede contribuir al crecimiento económico y al desarrollo. Los críticos dicen que China hace acuerdos secretos, a veces corruptos, con líderes africanos que principalmente benefician a empresas y trabajadores chinos traídos para construir minas, puentes y ferrocarriles.

"China ha estado invirtiendo y estando presente en países africanos cuando muchos países no estaban dispuestos a venir", dijo Christian-Geraud Neema, editor de África del China Global South Project, un grupo de investigación independiente.

Los líderes chinos han prometido repetidamente no interferir en los asuntos internos de los países africanos, diciendo que no hay "condiciones políticas" adjuntas a su inversión. Pero China ha presionado a los gobiernos africanos para que rechacen a Taiwán o al líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, esfuerzos que Neema dice parecen estar escalando. En octubre pasado, Sudáfrica exigió que Taipéi moviera su embajada no oficial fuera de la capital administrativa, Pretoria, y en enero, Beijing sancionó al líder del segundo partido político más grande de Sudáfrica por visitar Taiwán.

Movimientos como estos reflejan esfuerzos que China ha hecho contra gobiernos en otros lugares en el pasado. Beijing bloqueó exportaciones de Lituania, por ejemplo, después de que el país del norte de Europa permitiera a Taiwán abrir una oficina comercial.

Pero los expertos dicen que la presión contra los miembros de IPAC es inusual. Lina Benabdallah, profesora en la Universidad Wake Forest que estudia las relaciones de China con África, dijo que nunca ha oído hablar de que China use coerción directa contra parlamentarios africanos antes.

"Esto es muy nuevo para mí", dijo Benabdallah.

El legislador zimbabuense y miembro de IPAC Daniel Molokele dijo que espera ver más comportamiento coercitivo de Beijing, especialmente a medida que el gobierno de Trump se retira de África.

"Espero que China se beneficie", dijo Molokele. "Definitivamente usará esta oportunidad para crecer su influencia en África".