China recurre a Ronald Reagan para criticar aranceles de Trump

La guerra comercial entre Estados Unidos y China está más que declarada; este miércoles Beijing elevó a 84% los aranceles a los productos estadounidenses, en represalia por los que el gobierno de Donald Trump le impuso, y que ascienden a 104%. Al mismo tiempo, China está atacando la política comercial de Trump y para ello decidió recurrir a una figura popular entre los estadounidenses: Ronald Reagan.

La embajada china en Estados Unidos difundió en X un video de Reagan, presidente estadounidense en la década de los 80, y quien era un férreo enemigo de aplicar aranceles. "Ronald Reagan versus aranceles: un discurso de 1987 encuentra nuevas relevancias en 2025", dice el posteo de la embajada china.

En el video, Reagan, fallecido en 2004, dice que "a primera vista, cuando alguien dice 'vamos a imponer tarifas en los productos extranjeros' parece que están haciendo algo patriótico al proteger los trabajos y productos americanos. Y a veces funciona, pero solo por poco tiempo".

Luego, advierte: "Lo que eventualmente ocurre es, en primer lugar, que las industrias locales empiezan a depender de la protección del gobierno en forma de tarifas altas; dejan de competir y de tener una gestión innovadora con los cambios tecnológicos que necesitan para triunfar en los mercados del mundo".

Mientras Trump insiste en que los aranceles harán "muy rico" a Estados Unidos y traerán empleos, Reagan muestra un panorama mucho menos optimista para las naciones que deciden imponer aranceles a los productos extranjeros: "Los aranceles altos inevitablemente llevan a una represalia de los países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales. El resultado son más y más aranceles, barreras comerciales cada vez más altas y menos competencia".

Según el fallecido exmandatario, "debido a que los precios se hacen de forma artificial, los impuestos altos que subvencionaron la ineficiencia y la mala administración hacen que la gente deje de comprar. Entonces pasa lo peor: el mercado se achica y colapsa, los negocios y las industrias cierran y millones de personas pierden sus trabajos".

Reagan concluye con una reflexión acerca de cómo se implementaron históricamente este tipo de impuestos: "La memoria de todo eso que ocurrió en la década del 30 me hizo tomar determinaciones cuando vine a Washington para salvar al pueblo norteamericano de las legislaciones proteccionistas que destruyen la prosperidad. No fue siempre fácil, hay algunos congresistas que quieren ir por la ventaja política fácil, que arriesga la prosperidad del país por el bien de un atractivo a corto plazo y para los intereses de un grupo en particular".

Trump defiende los aranceles como algo "hermoso" y asegura que busca poner fin a lo que considera "abusos" cometidos por otros países con Estados Unidos.

En una cena, el martes, el mandatario estadounidense señaló que las naciones están rogando por un acuerdo para evitar los gravámenes. "Me están besando el trasero", aseguró.