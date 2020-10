China registra 20 contagios "importados" de coronaviurs y 161 asintomáticos

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 20 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 a viajeros procedentes del extranjero este domingo, mismo día en el que detectó 161 nuevos positivos asintomáticos, la mayoría por contagio local.



Los casos importados se detectaron en Shanghái (este, 11) y en las provincias de Mongolia Interior (norte, 2), Shaanxi (centro, 2), Hebei (noreste, 1), Shanxi (centro, 1), Fujian (sureste, 1), Cantón (sureste, 1) y Sichuán (centro, 1).



En cuanto a los infectados asintomáticos, solo 24 de los 161 nuevos casos anunciados hoy proceden de fuera de las fronteras chinas.



Este domingo, la ciudad de Kashgar, en la provincia noroccidental de Xinjiang, confirmó la existencia de 137 casos asintomáticos relacionados con una infectada asintomática hallada el día anterior: una chica de 17 años a la que diagnosticaron con el nuevo coronavirus tras una revisión rutinaria.



A raíz de este diagnóstico, las autoridades sanitarias emprendieron una campaña de análisis a gran escala que aspira a alcanzar a más de 4,7 millones de personas.



De esta forma, volviendo a los datos publicados hoy, el total de asintomáticos bajo observación queda en 539, de los que 400 son "importados".



Cabe recordar que China no incluye a los infectados asintomáticos en la estadística de contagios hasta que no manifiestan síntomas de la enfermedad.



Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo), se dio de alta a 20 pacientes tras superar con éxito la covid-19.



Así, el número total de infectados activos en la China continental se situó en 265, de los cuales 4 se encuentran en estado grave.



La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 85.810 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia y de los que 80.911 han logrado sanar.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 851.586 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.317 continúan en observación.