China y Estados Unidos firman acuerdo sobre TikTok en Madrid

MADRID (AP) — China y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo marco en cuanto a la propiedad de la popular plataforma de redes sociales TikTok, informó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, después de una serie de conversaciones comerciales celebradas el fin de semana en Madrid.

Al concluir la última ronda de negociaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, Bessent dijo el lunes en conferencia de prensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostendrían una conversación telefónica el viernes para posiblemente finalizar el acuerdo. Añadió que el objetivo era que la compañía china ByteDance venda la plataforma a una empresa estadounidense.

"No vamos a hablar sobre los términos comerciales del acuerdo", dijo Bessent. "Es entre dos entidades privadas. Pero los términos comerciales han sido acordados".

Li Chenggang, representante de comercio internacional de China, dijo a los periodistas que las partes han alcanzado "un marco consensual básico" para resolver los problemas relacionados con TikTok de manera cooperativa, reducir las barreras de inversión y promover la cooperación económica y comercial relacionada.

La reunión en Madrid fue la cuarta ronda de conversaciones comerciales entre funcionarios de Estados Unidos y China desde que Trump inició una guerra arancelaria sobre productos chinos en abril pasado. Una quinta ronda de negociaciones probablemente ocurrirá "en las próximas semanas", declaró Bessent, mientras los dos gobiernos planean un posible encuentro entre Trump y Xi para finales de este año o principios del próximo para solidificar un acuerdo comercial.

Sin embargo aún no hay nada confirmado, y los analistas dicen que hay posibles obstáculos comerciales que podrían retrasar la visita.

¿Por qué se necesita un acuerdo sobre TikTok?

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo en Madrid que el equipo estaba "muy enfocado en TikTok y en asegurarse de que fuera un acuerdo justo para los chinos" pero también que "respetara completamente las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos".

Wang Jingtao, subdirector de la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio de China, dijo a los periodistas en Madrid que había consenso sobre la autorización del "uso de derechos de propiedad intelectual, como el algoritmo de TikTok" — uno de los principales puntos de fricción en el acuerdo.

Las partes también acordaron confiar a un socio el manejo de los datos de usuarios en Estados Unidos y la seguridad del contenido, dijo.

Durante la presidencia del demócrata Joe Biden, el Congreso y la Casa Blanca argumentaron motivos de seguridad nacional para aprobar una prohibición del uso de TikTok en Estados Unidos, a menos que su empresa matriz vendiera su participación mayoritaria.

A las autoridades estadounidenses les preocupaban los orígenes y la propiedad de ByteDance, haciendo referencia a las leyes chinas que requieren que las empresas de ese país entreguen datos que sean solicitados por el gobierno. El algoritmo propietario, que determina lo que los usuarios ven en la aplicación, se convirtió en otra de las preocupaciones.

Trump ha extendido repetidamente el plazo para decidir el destino de TikTok. La extensión actual expira el miércoles, dos días antes de la fecha en la que Trump y Xi tienen programado discutir los detalles finales del acuerdo marco.

Aunque Trump no ha abordado directamente el próximo plazo, ha afirmado que puede retrasar la medida de forma indefinida.

Wendy Cutler, vicepresidenta de Asia Society Policy Institute, señaló que parece que "ambas partes han encontrado la manera para transferir la propiedad a una empresa estadounidense".

"De ser el caso, esto representaría un importante paso en la resolución de una persistente disputa bilateral", subrayó

Otros problemas sin resolver

También se tocaron otros problemas, como los controles de exportación, las inversiones chinas en Estados Unidos y las restricciones sobre los productos químicos utilizados para la elaboración de fentanilo. Bessent indicó que el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, "era un área de acuerdo extremo".

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, quien estuvo al frente de la delegación china, dijo que las partes mantuvieron comunicaciones "francas, profundas y constructivas", según la agencia noticiosa oficial de China, Xinhua.

Pero Li, el representante de comercio internacional de China, dijo que Beijing se opone a la "politización" y "al uso como arma" de la tecnología, el comercio y los asuntos económicos, agregando que China "nunca buscaría ningún acuerdo a expensas de los principios, los intereses de las empresas y la equidad y justicia internacional".

Criticó a Estados Unidos por estirar el concepto de seguridad nacional e imponer sanciones a más empresas chinas. Al hablar de una "una típica práctica unilateral y de intimidación", Li dijo que China exigió que se eliminaran las medidas restrictivas.

"Por una parte, el lado estadounidense no debería pedir a China que dé cabida a sus preocupaciones al tiempo que continúa suprimiendo a las empresas chinas", explicó Li.

Mientras se llevaban a cabo las conversaciones del fin de semana, Trump dijo que la guerra en Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso e impusieran aranceles de entre el 50% y el 100% a China por hacerlo. El Ministerio de Comercio de China calificó el lunes las declaraciones como "un clásico ejemplo de intimidación unilateral y coerción económica".

Reunión entre Trump y Xi a la vista

El ministerio de Relaciones Exteriores de China no señaló el lunes si Beijing ha invitado a Trump para una visita de estado.

Los analistas han insinuado que la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a celebrarse a finales de octubre en Corea del Sur, podría proporcionar una oportunidad para el encuentro entre ambos mandatarios.

El plan para una nueva ronda de negociaciones comerciales es "alentador pero parece tener muy poco margen", dijo Cutler, agregando que se necesita más trabajo a niveles más bajos para que se lleve a cabo una reunión entre Trump y Xi, y que hay otras oportunidades para que se reúnan el próximo año.

Por ahora, "hay poco tiempo para elaborar un acuerdo comercial significativo", dijo. "Lo que es más probable que veamos es una serie de entregables ad-hoc, posiblemente un compromiso chino de comprar más soya y otros productos estadounidenses, un acuerdo estadounidense para no anunciar ciertos controles de exportación de alta tecnología adicionales, y otra prórroga de 90 días de la pausa arancelaria".