Choque entre avión Air Canada y camión bomberos en LaGuardia

NUEVA YORK (AP) — Un avión de Air Canada que transportaba a más de 70 pasajeros chocó con un camión de bomberos mientras aterrizaba en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a última hora del domingo, lo que causó la muerte del piloto y del copiloto, además de dejar heridas a varias personas más, informaron las autoridades.

El impacto seccionó la cabina y lanzó a una azafata —aún asegurada a su asiento— lejos del lugar del choque, dijo su hija a una estación de televisión canadiense. La azafata sobrevivió.

El camión de bomberos estaba cruzando la pista poco antes de la medianoche después de que se le diera permiso para revisar otro avión que había abortado su despegue. Antes de la colisión, se puede escuchar a un controlador de tráfico aéreo en las comunicaciones del aeropuerto diciéndole frenéticamente al camión de bomberos que se detenga.

Aproximadamente 20 minutos después, el controlador parece culparse a sí mismo. "Estábamos lidiando con una emergencia antes", dice el controlador. "Lo arruiné".

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Alrededor de 40 pasajeros y tripulantes del avión regional procedente de Montreal, y dos personas del camión de bomberos, fueron llevados a hospitales, algunos con lesiones graves. La mayoría fue dada de alta para el lunes por la mañana, dijeron las autoridades.

Investigación y coordinación en LaGuardia

Una clave para los investigadores será examinar la coordinación del tráfico aéreo y el tráfico en tierra del aeropuerto en el momento del choque, explicó Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte. "Esto ha estado ocurriendo durante años y, lamentablemente, algunos de los choques aéreos más horribles de la historia ocurren en tierra en el aeropuerto".

El secretario de Transporte Sean Duffy afirmó que LaGuardia está "bien dotado de personal", pero tiene escasez de controladores. Dijo que hay 33 controladores certificados, pero la meta es tener 37. Más de un controlador estaba de servicio en el momento del accidente, indicó.

"No puedo dar detalles específicos sobre qué salió mal", comentó Duffy, remitiendo las preguntas a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que está dirigiendo la investigación y planeaba una conferencia de prensa para la noche del lunes. Canadá también envió un equipo de investigadores.

El choque provocó el cierre de LaGuardia durante lo que ya era un momento complicado en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un cierre parcial del gobierno.

Los vuelos se reanudaron el lunes por la tarde en una pista y con largas demoras. El cierre estaba causando algunas interrupciones en otros aeropuertos también, especialmente para Delta, que tiene una presencia importante en LaGuardia.

Testimonios y consecuencias del accidente

Una pasajera dice que se ayudaron entre sí para escapar del avión

La colisión dejó cables y escombros colgando de la cabina destrozada. Imágenes del lugar muestran al camión de bomberos volcado de lado, con la mayor parte de los daños en su mitad trasera.

La azafata Solange Tremblay sufrió múltiples fracturas en una pierna y necesitará cirugía después de ser lanzada fuera del avión, dijo su hija Sarah Lépine a la estación de noticias canadiense TVA Nouvelles.

Su supervivencia es "un milagro", comentó Lépine. "Todavía estoy tratando de entender cómo pasó todo esto, pero definitivamente tiene un ángel guardián cuidándola".

La pasajera Rebecca Liquori relató que el avión encontró turbulencia mientras descendía, y luego frenó con fuerza antes de que se escuchara un fuerte estruendo.

"Todo el mundo simplemente saltó de sus asientos. Algunos se golpearon la cabeza, otros estaban sangrando", narró Liquori a News12 Long Island, una estación donde ella trabajó anteriormente.

Liquori dijo que los pasajeros se ayudaron unos a otros para deslizarse por un ala.

"Estoy feliz de estar viva", manifestó Liquori, quien había ido a Montreal para el baby shower de una prima. "Nunca pensé que un vuelo de una hora que he hecho incontables veces... terminaría así".

El pasajero Clément Lelièvre atribuyó a los "increíbles reflejos" de los pilotos el haber salvado su vida y la de otros. Los pilotos frenaron extremadamente fuerte justo cuando el avión tocó tierra, relató.

EEUU y Canadá envían investigadores a NY

El piloto y el copiloto que murieron tenían sede en Canadá, declaró Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.

Jeannette Gagnier, tía abuela de uno de los pilotos, lo identificó como Antoine Forest. Su página de LinkedIn mostraba que había trabajado para dos aerolíneas en los últimos cinco años.

El presidente Donald Trump comentó que era una situación "terrible". El primer ministro canadiense Mark Carney indicó en un comunicado que el accidente fue "profundamente triste".

La Autoridad Portuaria identificó a las dos personas en el camión de bomberos como el sargento Michael Orsillo y el oficial Adrian Baez. Sufrieron lesiones que no se cree que pongan en peligro sus vidas, dijo Garcia. Se esperaba que uno fuera dado de alta el lunes mientras que el otro permanecerá en el hospital para observación, añadió.

El camión de bomberos estaba cruzando la pista para responder a un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había reportado "un problema con olor", señaló Garcia.

Fue el primer choque fatal en LaGuardia en 34 años, de acuerdo con Garcia.

Había 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo del avión, en un vuelo de Jazz Aviation que operaba en nombre de Air Canada, según un comunicado de la aerolínea. El vuelo había salido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau, el principal aeropuerto que sirve a Montreal.

Horas después del choque, el avión permanecía en la pista con la trompa arrugada y apuntando hacia arriba.

LaGuardia, uno de los pocos aeropuertos con sistema para detectar encuentros en pista

El controlador de tráfico aéreo trató de advertir al camión de bomberos.

"Deténgase, deténgase, deténgase, Camión 1. Deténgase, deténgase, deténgase", dice la transmisión. "Deténgase, Camión 1". Luego se puede escuchar al controlador desviando frenéticamente a la aeronave entrante para que no aterrice.

Los controladores de tráfico aéreo no se ven afectados por el cierre parcial del gobierno que ha causado largas demoras en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos en los últimos días. Se han visto afectados por cierres anteriores.

La FAA ha tenido una escasez crónica de controladores de tráfico aéreo durante años. Pero el exjefe de control de tráfico aéreo de la FAA Mike McCormick apuntó que LaGuardia no es una torre de control que tenga problemas de personal perennes. Sin embargo, en el momento de este choque, la torre habría estado con poco personal durante el turno nocturno, dijo.

LaGuardia es uno de los 35 principales aeropuertos de Estados Unidos con un sistema avanzado de vigilancia de superficie diseñado para ayudar a llevar el control de aviones y vehículos que cruzan el aeropuerto.

Una alarma que se escucha de fondo en el audio del control de tráfico aéreo probablemente provenía del sistema y habría alertado a la torre sobre la posible colisión, aseguró McCormick.

"Es una ayuda en una situación como esta", dijo, pero el sistema no sabe si alguien ha dado autorización para que un vehículo cruce una pista.

Las estadísticas de la FAA muestran que el año pasado hubo 1.636 incursiones en pista.