Cientos de personas huyen de Haití

PUERTO PRÍNCIPE.- Una nueva ola de violencia de pandillas en la capital de Haití obligó a cientos de personas a huir de sus hogares durante el fin de semana, y el lunes quedaron dispersos a lo largo de una carretera que conduce al principal aeropuerto del país.

Monique Verdieux, de 56 años, huyó hacia la autopista después de ver a hombres armados quemando casas en su vecindario. Su familia se dispersó en distintas direcciones y comentó que no está seguro de dónde están.

"Ahora estoy durmiendo en la calle", declaró Verdieux, destacando que no era seguro regresar.

Las pandillas han tomado el control de más del 70% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 en su casa. Esa cifra llegó a ser del 90%, pero ha bajado. Las pandillas, según la policía, han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el magnicidio.

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En un comunicado difundido el lunes, el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras anunció la evacuación de su hospital en Cité Soleil tras intensos enfrentamientos ocurridos el domingo en el vecindario, ubicado en Puerto Príncipe. La organización, conocida por sus siglas MSF, informó que atendió a más de 40 víctimas de disparos en un lapso de 12 horas, mientras brindaba refugio temporal a 800 personas que huían de la violencia. Uno de los heridos fue una guardia de seguridad que fue alcanzada por una bala perdida en los terrenos del hospital.

"Logramos evacuarlo y su condición ahora es estable", dijo Davina Hayles, jefa de misión de MSF en Haití. "Pero es impensable que nuestros equipos y los civiles deban convertirse en víctimas de estos enfrentamientos".

Durante las últimas dos semanas, el productor haitiano de ron Barbancourt y dos de las mayores embotelladoras del país han advertido sobre el deterioro de las condiciones de seguridad cerca del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, donde las operaciones ahora están severamente restringidas.